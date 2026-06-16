ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 16.06.2026

Днешният ден ще предложи много емоции на феновете на футбола и тениса. Безспорно събитие №1 в момента е Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Днес привържениците на футбола ще могат да се насладят на двубоя между един от големите фаворити за титлата – Франция и Сенегал. Продължават и тенис турнирите от сериите АТР 500 в Хале и Лондон.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:30 Тенис: АТР 500 в Хале, МАХ Спорт 3

13:30 Тенис: АТР 500 в Лондон, МАХ Спорт 1

19:00 Силов трибой: Световен класически шампионат в Друскининкай, Евроспорт 1

22:00 Футбол: Франция – Сенегал, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3