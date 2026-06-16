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ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 16.06.2026

16 юни 2026, 9:55 часа 771 прочитания 0 коментара
Снимка: Thinkstock Images
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 16.06.2026

Днешният ден ще предложи много емоции на феновете на футбола и тениса. Безспорно събитие №1 в момента е Световното първенство, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Днес привържениците на футбола ще могат да се насладят на двубоя между един от големите фаворити за титлата – Франция и Сенегал. Продължават и тенис турнирите от сериите АТР 500 в Хале и Лондон.

Какво може да гледате по телевизията днес:

12:30 Тенис: АТР 500 в Хале, МАХ Спорт 3

13:30 Тенис: АТР 500 в Лондон, МАХ Спорт 1

19:00 Силов трибой: Световен класически шампионат в Друскининкай, Евроспорт 1

22:00 Футбол: Франция – Сенегал, Мондиал 2026, БНТ/БНТ 3

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ATP Хале телевизия Тв програма Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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