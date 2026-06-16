На регистрация в КАТ - с бормашина и винтоверт, иначе взимат книжката: Сигнал за "колосалната простащина на българската полиция"

За случай със скандална регистрация в КАТ разказа адвокатът по авторско право и патенти Атанас Костов. Оказва се, че е възможно отговорните органи да откажат да поставят номера на МПС и собственикът да трябва да си ги постави сам.

В една такава ситуация обаче гражданин бива спрян от полицейски патрул на излизане от КАТ и въпреки документите за номерата, книжката му е отнета.

"Сам си сложи номерата", а после глоба

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"Мой познат и клиент отива да си регистрира нов мотор в КАТ Пловдив. Дават му номерата на ръка, защото "нямало как да му ги сложат там"!? Човекът се качва на мотора и си тръгва към къщи(живее в същия квартал), за да си монтира номера, тъй като не е предполагал, че ще му трябва бормашина, винтоверт и т.н, за да си ги носи в задния джоб в КАТ", възмущава се адвокат Костов.

"Излизайки от КАТ, на две преки патрул на Трето РПУ го спира, препречвайки му пътя все едно е престъпник, отнема му книжката за това, че кара без номера (които е получил преди пет минути и той предоставя документ за това, в който има час на връчването на номерата) и му пише акт, в който е отбелязано, че той кара не мотор, а ВАЗ (т.е "Лада") без номера", разяснява още адвокатът.

Той допълва, че за неговия познат следва "триседмичен ЦИРК, възражение срещу акта, 100 пъти ходене до Трето РПУ и т.н".

Скандализиран от този случай, Костов обявава, че е твърдо убеден днес да сезира Вътрешна сигурност, шефа на КАТ, както и този на Трето РПУ.

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"Да литнат и към прокуратурата, за да обяснят там, защо са толкова безобразно некадърни и докога българските граждани ще търпят колосалната простащина на българската полиция, която поради факта, че не успява да ти сложи един номер на мотора, ти взима книжката и в акта за цялата тази ПРОСТОТИЯ пише, че си карал "ЛАДА"!", пита Костов.

Той добавя, че междувременно клиентът му е без работа от един месец, защото е шофьор и книжката му е необходима.