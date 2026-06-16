Пълен обрат с курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя пълен обрат и падна под границата от 1,16 към американската валута тази сутрин. Като цяло в последните седмици еврото се задържа на по-ниски стойности спрямо долара. Все пак, в началото на седмицата изгледите за разрешаване на петролната криза в Близкия изток подкрепиха европейската валута и тя достигна стойности, невиждани от началото на месеца.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес за 1,1577 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1607 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1678 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.