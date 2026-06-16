След месеци агония и смяна на ръководството: Лекарите от Четвърта градска болница получиха заплатите си

През последните месеци Четвърта градска болница беше обект на сериозна обществена и политическа загриженост. След дълга агония дойде и добрата новина - заплатите и осигуровките на служителите на лекарите, медицинските сестри и останалите работещи вече са изплатени до месец април включително. Това съобщи председателят на ресорната комисия в Столичния общински съвет (СОС) Ваня Григорова. Припомняме, че служителите не бяха получавали възнагражденията си в пълен размер от декември 2025 до април 2026 г.

ОЩЕ: Спасяват Четвърта градска болница със заем и сливане с Втора градска

Възнагражденията вече са им приведени по сметките, след като досегашния временно изпълняващия длъжността директор д-р Стоян Маджаров беше сменен с д-р Чавдар Георгиев, който пое лечебното заведение в края на месец май. „Това се случи, след като членовене на ресорната комисия в Столичния общински съвет Ваня Георгиева, Диана Тонова, Саад Алуани, Пламена Терзирадева, Борис Бонев, Иван Кирилов и Емил Димитров - от практически всички групи без ГЕРБ, правихме поредица посещения в болницата за установяване на реалното й МБАЛ", припомни Григорова.

Общинската болницата беше докарана до тежка финансова криза и спря да приема болни в началото май. До тук се стигна, след като голяма част от персонала напусна. Същевременно, лечебното заведение беше със запорирани сметки от Националната агенция за приходите заради неизплащани осигуровки на работещите.

ОЩЕ: "Вашите заплати изплатени ли са?": Директорът на четвърта градска болница мълчи и не знае колко пари получава

В средата на април тази година за втори път СОС гласува вливането на Четвърта градска във Втора градска болница. Въпреки че общинарите утвърдиха такова решение през 2024 г., до фактическото изпълнение така и не се стигна.