Кабинетът "Радев":

Превозвачите на прага на национален протест отиват на среща с Радев

16 юни 2026, 6:16 часа 358 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Превозвачите на прага на национален протест отиват на среща с Радев

Съюзът на международните превозвачи и организации от транспортния сектор ще разговарят днес с премиера Румен Радев, предаде БНР. Срещата е по инициатива на министър-председателя и е свързана с проблемите в сектора, заради които превозвачите организираха национален протест, който отмениха след поканата за преговори. Още: Чакат ни празни магазини и скъпи храни? Няма достатъчно шофьори на ТИР-ове

Спорните въпроси

Снимка: БГНЕС

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На днешната среща превозвачите ще изложат всички спорни въпроси, свързани с повишаването на застраховката "Гражданска отговорност" и компенсациите за тол таксите, които въпреки проведените срещи с вицепремиера Александър Пулев и транспортния министър Георги Пеев остават нерешени.

Заради днешната среща превозвачите отложиха и планирания национален протест. Приемат поканата като първа стъпка, като по-задълбочен диалог с новата власт.

От бранша изразиха надежда, че българското правителство ще предложи спешни мерки за решаване на критичните проблеми в сектора, основно свързани с цените на горивата, липсата на държавна подкрепа и контрола върху застрахователния пазар.

Обещаната държавна помощ от 25 милиона евро от предишното правителство, и за която се очаква нотификация от Европейската комисия, все още не е предоставена.

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"И нищо по тази държавна помощ не се е случило. Изпратена ли е нотификация, получена ли е, ще се дава ли? Очакваме диалога с конкретика. Въпреки че сме наясно, че новото правителство има доста дупки да запълва, очакваме да чуем конкретика и срокове, за да се успокои браншът", заяви за изпълнителният директор на Съюза на международните превозвачи Йордан Арабаджиев.

Те остават в пълна стачна готовност и в случай че след срещата днес няма реални ангажименти и работещи решения за спасяването на бизнеса, ще обявят незабавно нови дати за ефективни протестни действия в цялата страна.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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