Любовта не познава възраст: 75-годишната Джейн Сиймур е сгодена (ВИДЕО)

Холивудската легенда Джейн Сиймур доказа, че истинската любов може да почука на вратата във всеки етап от живота. 75-годишната актриса, позната на милиони зрители от емблематичния сериал "Д-р Куин Лечителката", официално се сгоди за своя партньор Джон Замбети – музикант и лекар в спешно отделение.

Новината беше потвърдена от самата двойка в интервю пред "People" която сподели любопитни подробности около романтичното, но и доста комично предложение за брак. След близо три години заедно Замбети решил, че е време да направи следващата стъпка и да узакони връзката им.

Предложение за брак с много... смях

Особено значение за него имал избраният годежен пръстен. Вместо традиционния модел с един централен камък, той избрал пръстен с два камъка – символ на двамата и на житейските пътища, които са ги довели един до друг.

Jane Seymour Is Engaged to John Zambetti! Inside the 'Hysterically' Chaotic Proposal: 'We Weren't Wearing Any Clothes!' https://t.co/6m5q7qSRlA — People (@people) June 12, 2026

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"Помислих си, че това сме ние – две отделни истории, които в крайна сметка се събират в една", споделя Замбети.

Самото предложение обаче далеч не преминало по план. На Свети Валентин, ден преди рождения ден на актрисата, той коленичил пред нея в дома им в Малибу. Когато отворил кутийката, пръстенът изскочил и паднал върху леглото. В опита си да го вземе Замбети се озовал под леглото и дори не успял сам да излезе оттам.

"Погледнахме се и започнахме да се смеем неудържимо", разказва Сиймур. Макар да признава, че е подозирала, че рано или късно ще ѝ предложи брак, Сиймур все пак била изненадана от момента, който никога няма да забрави.

Въпреки неочакваните препятствия, отговорът бил категорично "да". Актрисата признава, че винаги е вярвала в чувствата между тях, макар да не е очаквала предложението точно в този миг.

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Двойката споделя още, че семействата им са приели връзката с много обич и подкрепа. Замбети има две деца от предишен брак, продължил 43 години, а Сиймур е майка на шест деца. Според актрисата, именно одобрението на близките е направило щастието им още по-пълно.

Макар все още да не са уточнили подробностите около сватбата, двамата са единодушни, че най-важното е да отпразнуват любовта си заедно със семейството и най-близките си приятели.

След четири брака и множество житейски изпитания Джейн Сиймур признава, че е открила нещо, което дълго време не е вярвала, че ще намери отново – безусловна любов, доверие и спокойствие.

"Чувствам единствено любов и подкрепа. Джон е най-добрият, най-грижовният и най-любящият човек, когото съм срещала", споделя звездата.

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