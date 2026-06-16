"Държавно спонсорирана илюзия": За българския туризъм като "умрял кон"

Българският туризъм е "умрял кон", който с една "държавно спонсорирана илюзия" се прави опит да бъде изправен на крака. Моделът на българския туризъм явно не работи, но не работят и мерките за спасяването му, защото "когато един модел работи, той не чака държавата да му купи туристи".

Това коментира предприемачът Вергиния Накова, сертифициран маркетинг и бизнес консултант, по повод идеята за дотирани полети на германски туристи.

Историята за умрелия кон

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"Правителството обмисля да дотира полетите на германските туристи и това веднага ме подсети за историята с умрелия кон. В консултантските среди често се разказва така. Когато разбереш, че яздиш умрял кон, най-разумното нещо е да слезеш (Индианска поговорка). Но в организациите обикновено се случва друго. Първо се събира работна група, която да установи дали конят наистина е умрял. После се канят външни консултанти, които да направят анализ на причините за ниската му мобилност", пише Накова.

И продължава: "След това се прави стратегия за повишаване на мотивацията на коня. Назначава се проектен мениджър, който да следи напредъка. Създава се нова процедура за по-ефективно яздене. Организира се обучение на ездачите, защото може би проблемът не е в коня, а в начина, по който го яздят. После се отпуска допълнителен бюджет, защото конят е важен за сектора. И накрая някой казва: "Ако не подкрепим коня сега, ще загубим цялата екосистема около него".

Тя коментира, че тази история й идва наум всеки път, когато види поредния опит държавата да спасява нещо, което очевидно не работи като модел.

"Не казвам, че туризмът не е важен. Напротив. Важен е. Но точно защото е важен, не може всяка година да изглежда като пациент в реанимация, който оживява само когато някой му включи системата. Когато един модел работи, той не чака държавата да му купи туристи. Когато един сектор е конкурентен, той не обяснява всеки сезон защо без още малко помощ няма да издържи. Когато една система е здрава, тя може да има трудни години, може да има кризи, може да има нужда от временна подкрепа, но не живее постоянно с мисълта, че някой друг трябва да ѝ реши пазара", категорична е тя.

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По думите й точно това вижда и в бизнеса.

"Понякога проблемът не е, че няма достатъчно пари. Понякога проблемът е, че моделът е изчерпан. Че продуктът не е достатъчно добър. Че преживяването на клиента е посредствено. Че стандартът е нисък. Че управлението е реактивно. Че всички чакат „сезонът да е силен“, „държавата да помогне“, „пазарът да се оправи“, „хората да се върнат“, вместо да си зададат далеч по-неприятния въпрос: А ние наистина ли сме достатъчно добри?", пише още Накова.

И продължава "дисекцията" на проблемите на българския туризъм:

"Но когато основният модел е умрял, няма значение колко красиво ще го опаковаме.

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Може да му направим национална кампания.

Може да му купим ново седло.

Може да обясним, че без него ще загине цялата икономика.

Може да съберем бранша, министерството, експертите, работната група и трима души с PowerPoint презентации.

Накрая пак си стоим пред един умрял кон и се чудим защо не тича.

И най-смешното е, че винаги някой ще каже:

"Да, но ако го подкрепим още малко, може да тръгне."

Не, няма да тръгне.

Защото има огромна разлика между временна помощ и държавно спонсорирана илюзия, че неработещият модел просто има нужда от още малко пари, още малко реклама и още малко търпение.

Истинското управление не е да намираш нови начини да яздиш умрял кон.

Истинското управление е да имаш смелостта да кажеш:

"Този кон няма да стане."

И най-накрая да слезеш".