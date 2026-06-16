Европа (изглежда) загуби войната за AI срещу Китай и САЩ

Европейският закон за изкуствения интелект, който действа от август 2024 г., е забавил сериозно Стария континент в технологичната надпревара.

Прекомерният фокус на ЕС върху строгите правила е дал огромно предимство на САЩ и Китай.

Докато Европа е налагала ограничения, американски и китайски гиганти като OpenAI и Anthropic са направили ключови пробиви в производството на чипове, увеличаването на изчислителната мощност и създаването на агентен AI и изкуствен общ интелект (AGI).

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Черният сценарий "Европа 2031"

Наскоро публикуван доклад от европейски учени и изследователи, озаглавен "Европа 2031", очертава антиутопично бъдеще за континента, предаде БГНЕС. Прогнозите сочат, че Европа рискува да загуби всякакво глобално значение под натиска на американската и китайската финансова и политическа доминация.

Експертите предупреждават, че до 2029 г. Вашингтон може напълно да спре достъпа на европейските държави до американски AI технологии – ход, който Доналд Тръмп практически предвеща с издаването на нова изпълнителна заповед през изминалата седмица.

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Възможността пред Обединеното кралство

В тази ситуация Обединеното кралство се намира в по-изгодна позиция. Благодарение на гъвкавата си регулаторна политика след Brexit, Лондон е запазил свобода на действие, от която ЕС сам се е лишил.

Въпреки това изводът е категоричен: макар за Европа времето да е изтекло, Обединеното кралство все още има реален шанс да се спаси и да остане в играта.