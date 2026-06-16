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Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)

16 юни 2026, 9:43 часа 912 прочитания 0 коментара
Снимка: Exilenova+, Telegram
Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)

Във вторник сутринта, 16 юни, Москва се събуди с поредната вълна от атаки с дронове. Руските власти съобщиха за множество украински безпилотни апарати, насочени към столицата, като системите за противовъздушна отбрана бяха активирани в цяла Москва и околните райони. Кметът Сергей Собянин обяви, че един от дроновете е повредил съоръжение в Московската нефтопреработвателна рафинерия в квартал Капотня. Видеокадри в социалните мрежи показаха последствията от нападението.

Това се случва ден след като руските сили удариха мощно Украйна, нанесоха щети по Киевско-Печорската лавра и взеха жертви в Киев и Харков. Днес украинците отвърнаха: Първият военен отговор на Украйна за руската разруха в Киевско-Печорската лавра е факт (ВИДЕО).

Атаката срещу Москва

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„През последните 24 часа вражеските атаки с дронове срещу Москва продължиха. Един от дроновете нанесе щети на съоръжение в Московския нефтопреработвателен завод. Няма пострадали. Службите за спешна помощ работят на място“, заяви кметът Сергей Собянин. Московската рафинерия е ключов производител на гориво за областта и е собственост на „Газпром нефт“. Капацитетът ѝ за рафиниране възлиза на 11 милиона тона нефт годишно. Рафинерията обслужва около 40% от пазара на горива в Москва и покрива 70% от нуждите на Московска област от бензин и друго гориво.

Преди това градоначалникът написа в Telegram, че през нощта и в ранните часове на днешния ден над Москва са свалени с ПВО общо 25 украински дрона, а екипи за извънредни ситуации работят на мястото на падналите отломки.

ОSINT-анализатори вече вадят сателитни снимки, които показват, че гори ELOU-AVT-6 в рафинерията - това е специализирана индустриална инсталация за първична преработка на суров петрол, която пречиства суровия нефт от вода и соли и го разделя на въглероден газ, бензин, керосин, дизел, мазут.

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Министерството на извънредните ситуации в Москва съобщи, че пожарът в Московския нефтопреработвателен завод вече е овладян и в момента продължават гасителните дейности.

Движението в московския квартал Капотния е прекъснато след атаката - според пресслужбата на транспортната компания „Мострансавто“ от Московска област автобусите по линия №305 се пренасочват по улица „Верхние Поля“. Регионалното министерство на транспорта съобщи, че движението е временно затворено на изходната рампа от вътрешната страна на Московската околовръстна магистрала към улица „Капотня“ и на изходната рампа от вътрешната страна на Московската околовръстна магистрала към улица „Верхние Поля“. Движението е ограничено и на изходната рампа от улица „Верхние Поля“ към улица „Чагинская“, както и на изходната рампа от улица „Мариинский парк“ към улица „Верхние Поля“.

Същевременно дрон се е разбил в строеж в московския квартал Котелники, на около 3,5 км от атакувания нефтопреработвателен завод в Капотня.

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Има и данни, че на последния етаж на жилищен блок в Електростал, Московска област, е избухнал пожар, вероятно вследствие на падащи отломки от безпилотен летателен апарат. Местните жители са сигнализирали за инцидента и публикуват видеоклипове на дронове, прелитащи над града и околностите.

През нощта, от 20:00 ч. московско време на 15 юни до 07:00 ч. московско време на 16 юни, системите за противовъздушна отбрана "засякоха и унищожиха" 172 украински безпилотни летателни апарата над областите Астрахан, Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Волгоград, Воронеж, Орел, Тамбов, Тула, Ростов и Рязан, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим и водите на Азовско и Черно море, съобщиха от руското военно министерство.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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