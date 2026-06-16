Добро утро, Москва: Дронове удариха най-важния снабдител с гориво за областта (ВИДЕО)

Във вторник сутринта, 16 юни, Москва се събуди с поредната вълна от атаки с дронове. Руските власти съобщиха за множество украински безпилотни апарати, насочени към столицата, като системите за противовъздушна отбрана бяха активирани в цяла Москва и околните райони. Кметът Сергей Собянин обяви, че един от дроновете е повредил съоръжение в Московската нефтопреработвателна рафинерия в квартал Капотня. Видеокадри в социалните мрежи показаха последствията от нападението.

🔥 Moscow woke up to another wave of drone attacks on Tuesday morning



Russian authorities reported multiple Ukrainian drones targeting the capital region, with air defense systems activated across Moscow and nearby areas.



Moscow Mayor Sergey Sobyanin said one of the drones… https://t.co/k78hyUvYUc pic.twitter.com/KFHRKgXkBA — NEXTA (@nexta_tv) June 16, 2026

Това се случва ден след като руските сили удариха мощно Украйна, нанесоха щети по Киевско-Печорската лавра и взеха жертви в Киев и Харков. Днес украинците отвърнаха: Първият военен отговор на Украйна за руската разруха в Киевско-Печорската лавра е факт (ВИДЕО).

Атаката срещу Москва

„През последните 24 часа вражеските атаки с дронове срещу Москва продължиха. Един от дроновете нанесе щети на съоръжение в Московския нефтопреработвателен завод. Няма пострадали. Службите за спешна помощ работят на място“, заяви кметът Сергей Собянин. Московската рафинерия е ключов производител на гориво за областта и е собственост на „Газпром нефт“. Капацитетът ѝ за рафиниране възлиза на 11 милиона тона нефт годишно. Рафинерията обслужва около 40% от пазара на горива в Москва и покрива 70% от нуждите на Московска област от бензин и друго гориво.

Преди това градоначалникът написа в Telegram, че през нощта и в ранните часове на днешния ден над Москва са свалени с ПВО общо 25 украински дрона, а екипи за извънредни ситуации работят на мястото на падналите отломки.

ОSINT-анализатори вече вадят сателитни снимки, които показват, че гори ELOU-AVT-6 в рафинерията - това е специализирана индустриална инсталация за първична преработка на суров петрол, която пречиства суровия нефт от вода и соли и го разделя на въглероден газ, бензин, керосин, дизел, мазут.

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Министерството на извънредните ситуации в Москва съобщи, че пожарът в Московския нефтопреработвателен завод вече е овладян и в момента продължават гасителните дейности.

Движението в московския квартал Капотния е прекъснато след атаката - според пресслужбата на транспортната компания „Мострансавто“ от Московска област автобусите по линия №305 се пренасочват по улица „Верхние Поля“. Регионалното министерство на транспорта съобщи, че движението е временно затворено на изходната рампа от вътрешната страна на Московската околовръстна магистрала към улица „Капотня“ и на изходната рампа от вътрешната страна на Московската околовръстна магистрала към улица „Верхние Поля“. Движението е ограничено и на изходната рампа от улица „Верхние Поля“ към улица „Чагинская“, както и на изходната рампа от улица „Мариинский парк“ към улица „Верхние Поля“.

Същевременно дрон се е разбил в строеж в московския квартал Котелники, на около 3,5 км от атакувания нефтопреработвателен завод в Капотня.

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Има и данни, че на последния етаж на жилищен блок в Електростал, Московска област, е избухнал пожар, вероятно вследствие на падащи отломки от безпилотен летателен апарат. Местните жители са сигнализирали за инцидента и публикуват видеоклипове на дронове, прелитащи над града и околностите.

През нощта, от 20:00 ч. московско време на 15 юни до 07:00 ч. московско време на 16 юни, системите за противовъздушна отбрана "засякоха и унищожиха" 172 украински безпилотни летателни апарата над областите Астрахан, Белгород, Брянск, Калуга, Курск, Волгоград, Воронеж, Орел, Тамбов, Тула, Ростов и Рязан, Московска област, Краснодарски край, анексирания Крим и водите на Азовско и Черно море, съобщиха от руското военно министерство.