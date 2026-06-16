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30€ за 2 развалени торти и ужасно кафе: Скандална сметка от наш курорт взриви мрежата (СНИМКИ)

16 юни 2026, 8:50 часа 937 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
30€ за 2 развалени торти и ужасно кафе: Скандална сметка от наш курорт взриви мрежата (СНИМКИ)

Скандална сметка от 30 евро за 2 стари торти и също толкова лошо кафе - това е последната гореща тема за заведенията и цените по родното Черноморие, която взриви социалните мрежи.

За случая разказа Меги Савова, която е сред най-известните лицензианти на конкурси за красота в България.

Тя обясни, че казусът е от Созопол, от едно от най-старите заведения в историческата част. Савова е предпочела заведението заради атрактивна промоция, но впоследствие се е оказало, че не само не е успяла да се възползва от нея, а е платила много повече от очакваното и то без връщане на ресто.

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Нито промоция, нито ресто, нито извинение

"И Созопол си има идиоти, които да ти скапват сезона… та сядаме ние на кафе в едно от най- старите заведения в Стария град… имало обаче промоция, тортите били чудни… да, ама не: тортите бяха поне на две седмици, промоцията не важи , защото кафето било безкофеиново… ама го разбираме при заплащането", възмущава се Савова.

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Facebook/Megi Savova

"Извинение - тц, ресто от три евро също тц… и вместо 11€, заплатихме 30€ за развалени торти и ужасно кафе", обобщи ситуацията тя.

Савова призова такива некоректни търговци да бъдат бойкотирани. Тя допълни, че местни хора са й разказали, че това изобщо не е изолиран случай, а редовна практика, срещу която институциите са безсилни.

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"От местните разбрахме, че е редовна практика от години: нито проверки, нито жалби - нищо не ги плашело", коментира тя.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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