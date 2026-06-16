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Ел Ниньо, извънземните и жегата: Рачев обяви кога започва истинското лято

16 юни 2026, 7:47 часа 274 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Ел Ниньо, извънземните и жегата: Рачев обяви кога започва истинското лято

В неделя (21 юни) в 11:24 часа започва истинското лято с много високи температури, точно такова, каквото девойките го харесват. И днес и утре ще е много топло. Намесени са Ел Ниньо, извънземните, но трябва да се има предвид, че преди милиони години температурата е била много висока, пък природата е процъфтявала. Нищо няма над Балканите – много топло, сутрин с много слънце, следобед около планините леко дум-дум. Тази прогноза за времето направи в ефира на bTV проф. Георги Рачев.

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По думите му топъл гребен идва от Сахара, но ние ще останем в периферията, като температурите няма да са като в Андалусия, където ще е 40 градуса.

В София в неделя ще е 28 градуса, като професорът прогнозира и над 30 градуса. „Предстои юли и август, когато предстои черешката на топлото време“, каза той.

"Време си е за море", категоричен бе той.

Времето днес

Преди обяд ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места, главно в планинските райони, ще има валежи от дъжд, придружени от гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 24 и 29 градуса, в София - около 27 градуса.

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И през следващите два дни въздушната маса ще е неустойчива. В часовете преди обяд ще преобладава слънчево време, но след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в Източна и Южна България, ще има валежи и гръмотевични бури. Вятърът постепенно ще се ориентира от североизток.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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