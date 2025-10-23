Войната в Украйна:

Тол системата и имунизирана ли е от корупция: Говори директорът на ТОЛ управлението

23 октомври 2025, 08:50 часа 449 прочитания 0 коментара
Тол системата и имунизирана ли е от корупция: Говори директорът на ТОЛ управлението

Думите от заглавието са на проф. Олег Асенов, дректор на Националното тол управление, изречени в студиото на БНТ. Той посочи още, че тол ситемата работи ефективно, дава резултат и усилията ни са насочени към запълване на дефицита чрез тол ситемата, която е имунизирана от корупция и контрол. Камерите и сензорите работят 24 часа, автоматично и електронно отчитат средната скорост и повече от разрешеното тегло за движение, коментира проф. Асенов. 

Тол ситемата се събуди

По думите му мерките дават резултат и мерките, които ТОЛ управлението взема, е за доброто на обществото. 

Проф. Олег Асенов заяви още, че процесът на възстановяване на тол системата и по-бързото ѝ сработване на пътя, е видим. "Тол системата се беше превърнала няколко години в спящата красавица. В крайна сметка я събудихе", коментира той. 

Проф. Олег Асенов заяви за тежкотоварните камиони е предложено тегло на общата маса, минавайки по магистралите и попадайки в окото на тол системата. Тол системата е един добър инструмент за контрол на пътя. Камерите няма как да се подкупят, увери още проф. Асенов. 

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
