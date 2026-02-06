Орбан "танцува" предизборно: Одобри диктатурата и заплаши с война, ако Украйна влезе в ЕС (ВИДЕО)

Членството на Украйна в Европейския съюз ще означава, че "ще приемем страна, която е във война с Русия. Ако един член на Европейския съюз е във война, то неизбежно и останалите ще бъдат въвлечени в тази война". Думите са на унгарския премиер Виктор Орбан, който не спира да всява предизборна паника сред съгражданите си на фона на възхода на опозиционната партия "Тиса" с председател проевропейски настроения Петер Мадяр.

"Членството на Украйна в ЕС би означавало незабавна война с Русия. И дори и да има мир в даден момент, все пак ще съществува постоянен риск от война", заяви Орбан.

Hungarian PM Viktor Orbán:



Ukraine’s EU membership means that we would be admitting a country that is at war with Russia.



If one member of the European Union is at war, then inevitably the others are drawn into that war as well.



Ukraine’s EU membership would mean immediate war… pic.twitter.com/sKNZVQCCnY — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

Орбан опипва почвата предизборно

Популистът начело на партия "Фидес" е най-благоразположеният към Москва лидер от Европейския съюз. Наскоро правителството му организира национална петиция, за да кажат унгарците дали искат да дават пари на Украйна чрез пакетите на ЕС. Той е противник на членството на съседката си в блока отдавна, както и на все по-суровите санкции срещу Русия, докато страната му разчита все още много на руските енергийни ресурси.

„Днес непосредствената опасност е, че унгарски пари се изпращат в Украйна“, каза той, докато пита за това унгарските граждани именно със средства от техните данъци.

Позовавайки се на нарастващия дебат в Брюксел за обща европейска армия и обединено военно командване, в интервю за предаването „Добро утро, Унгария!“ на Kossuth Rádió той предупреди, че наборната военна служба може да е на хоризонта. При такъв сценарий не Унгария ще решава къде да бъдат разположени нейните войници, а чуждестранни командири ще вземат решения за живота на унгарците. Това, по думите му, е "напълно неприемливо".

Орбан отново повтори тезата си, че ако Петер Мадяр дойде на власт в Будапеща, то "марионетно правителство" на ЕС щяло да вкара страната във война. Преди изборите за парламент през април премиерът опипа почвата и сред феновете на Доналд Тръмп в Унгария. Той използва директно клишето на републиканеца, че ако Доналд Тръмп е бил президент през 2022 г., то войната в Украйна нямало да започне.

Виктор Орбан де факто сподели, че с диктаторски режими се работи по-лесно

В отделна своя публична изява унгарският премиер постави под въпрос зависимостта от една-единствена държава. "Всеки, който мисли, че Америка може да бъде дългосрочна стратегическа опора, когато мисли за бъдещето на Унгария, се заблуждава. Не защото Америка е лоша – тя има много забележителни качества. Не защото е незначителна – няма нищо по-значимо от Америка. А защото американската политическа система е такава, че за четири години всичко може да се обърне с главата надолу. И ако ние се подредим в една посока, те лесно могат да се обърнат обратно – а ние не можем, защото оставаме в капан", бяха думите му.

Hungarian PM Viktor Orbán:



Anyone who thinks that America can be a long-term strategic anchor when thinking about Hungary’s future is mistaken.



Not because America is bad — it has many admirable qualities. Not because it is insignificant — there is nothing more significant than… pic.twitter.com/FSXOeMjWKc — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

От думите му излиза, че е много по-лесно да се работи с държави, в които смяна на властта няма - например Путинова Русия, където резултатът от изборите винаги е ясен.

"Трябва да изберем правителство, което казва не на всекиго - на Москва, на Брюксел, на Вашингтон - когато това е необходимо", заяви още Виктор Орбан.

Hungarian PM Viktor Orbán:



We must choose a government that says no to everyone: to Moscow, to Brussels, to Washington, whenever it is necessary. pic.twitter.com/YNoRHDQIsS — Clash Report (@clashreport) February 6, 2026

