Жребият за Купа Дейвис е изтеглен: България е без Иван Иванов

На 7 и 8 февруари ще се проведе неофициалното световно отборно първенство по тенис. Зала „Колодрума“ в Пловдив ще бъде домакин на Купа Дейвис. България ще се изправи срещу Белгия в исторически сблъсък, а жребият за двубоите вече беше изтеглен. Нашите млади тенисисти имат голямо предизвикателство пред себе си, като трудните двубои започват още от началото на състезанието. За жалост световният №1пр юношите Иван Иванов няма да се състезава за България.

На 7 февруари ще се изиграят първите два сингъла

Нашият отбор влиза в битката, като освен на неоспоримите си качества ще разчита и на помощ от домакинския фактор и подкрепата от публиката. Откриващият 7 февруари ще започне в 14 ч., когато на корта Александър Василев ще се изправи срещу Рафаел Колиньон. Веднага след техния мач ще се проведе и втория сингъл. Програмата отреди Илиян Радулов да срещне Александър Блокс.

Двубоят по двойки открива решаващия 8 февруари

Решаващият 8 февруари ще стартира от 13 ч. с мача на двойки, който много често е решаващ в този формат. В него българската двойка Александър Донски и Пьотр Нестеров ще премерят сили с опитния тандем на гостите Сандер Жиле и Йоран Влийген. След тях на корта ще се проведат и останалите два сингъла – първо Илиян Радулов ще се изправи срещу Рафаел Колиньон, а след това Александър Василев ще играе срещу Александър Блокс.

