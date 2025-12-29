Лайфстайл:

Ураганен вятър спря влаковете между Гурково и Твърдица

Преустановено е движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица от Подбалканската железопътна линия. От 22:45 часа на 28 декември 2025 г. (неделя), ураганен вятър повреди контактната мрежа, вследствие на влошени метеорологични условия. Това спря движението на влаковете в междугарието Гурково – Твърдица, част от Подбалканската железопътна линия (София – Карлово - Бургас).

Незабавно са сформирани аварийни екипи на НКЖИ, които и към момента работят по отстраняването на повредата и възстановяване на напрежението в контактната мрежа в участъка.

Виолета Иванова
