Край на монопола на БДЖ: Нов играч взе 1/4 от влаковете в страната

Частната превозна компания "Ивкони Експрес" е избрана да вози 25% от пътническите жп превози в страната. Договорът е за срок от 12 години и ще касае обслужването на двата по-малки лота - Северен и Южен регион. Това ще се случи от догодина - стартът е на 12 декември 2026 г., стана ясно от изказване на транспортния министър в оставка Гроздан Караджов пред bTV.

Решението по търга на министерството за извършването на обществената пътническа услуга е взето от него на 15 декември. То вече е публикувано и в партидата на поръчката на сайта на регистъра на обществените поръчки.

Обслужването на останалата част от влаковете в страната - 75% остава за държавната "БДЖ - Пътнически превози", като те получават най-големия лот. Това е т.нар. Западен лот, по който се търсеше жп превозвач с опит и да е чужда компания, тъй като в него попадат най-дългите маршрути като София - Бургас и респективно експресни, нощни и международни влакове. Северният лот включва маршрутите Горна Оряховица - Варна, Варна - Карнобат - Бургас, Русе - Варна, а Южният - Пловдив - Асеновград, Карлово - Карнобат - Бургас, Пловдив - Стара Загора - Карнобат - Бургас, Варна, Стара Загора - Симеоновград.

Още: БДЖ с ново разписание на влаковете от неделя

Това означава бизнес за "БДЖ - Пътнически превози" от около 160 млн. евро на година, и 45 млн. евро за "Ивкони Експрес". За 12 години (общо 2.4 млрд. евро) това би означавало огромно разминаване на база прогнозната стойност на поръчката - 1.4 млрд. евро без ДДС, пише "Капитал".

А какво стана с ПИМК?

На база поетите ангажименти по Плана за възстановяване и устойчивост страната трябваше да допусне на пазара на пътнически жп превози частни превозвачи. Така се стигна до разделяне на мрежата на три лота на регионален принцип - според трите основни жп центъра и бази в страната - София, Пловдив и Горна Оряховица. Търгът обаче не предизвика голям интерес и "Ивкони Експрес" на практика беше единствен кандидат наред с "БДЖ - Пътнически превози".

Впечатление направи отсъствието сред кандидатите на компанията с най-много опит в жп бизнеса - пловдивската група ПИМК, която от години развива товарни жп превози. Нещо повече - дружеството "ПИМК Рейл експрес" получи лиценз за пътнически такива. По думите на Караджов, ако е имало втори частен кандидат, двата по-малки лота са щели да отидат и при двамата.

Още: За колко време ще се пътува с влак от София до Пловдив: Министър изчисли

Поръчката на практика е за субсидията, която плаща държавата на година за жп превози за пътници. Според Илиян Филипов, един от двамата съсобственици на групата ПИМК при така структурирана обществена поръчка компанията няма как да извършва експресни или печеливши превози, като това е и причината да липсва оферта от тях, съобщава той пред изданието и коментира още, че групата планира лятото на следващата година да пусне влакове София - Бургас на пазарен принцип (т.е. без субсидия от държавата), както и че разполагат с пътнически вагони и локомотиви.

Поръчка без голям интерес

Прогнозната стойност на поръчката на държавата за обществени превозни услуги е 1.4 млрд. евро без ДДС, като тази сума ще се изплаща под формата на субсидия за компенсиране на задължението за превоз.

Още: Бивш шеф на "Юнион Ивкони" и депутат от ГЕРБ купува бензиностанциите на "Газпром"

Сегашният договор на "БДЖ - Пътнически превози" с държавата (след удължаването му) изтича на 12 декември 2026 г. Поръчката на Министерство на транспорта беше обявена в края на август. Решението на транспортното министерство идва доста бързо, след като кандидатите за обслужването на жп линиите станаха ясни с изтичането на срока за подаване на офертите - 27 ноември.

На база техническите спецификации и прогнозният обем на превозните услуги за 2027 г. за Лот 1 той възлиза на 17 715 333 влаккилометра годишно, за Лот 2 - 3 197 224 влаккилометра годишно, а за Лот 3 - 2 637 471. На база подадените цени от превозвачите, "БДЖ - Пътнически превози" предлага да вози при субсидия на влаккилометър от 8.99 евро, а "Ивкони Експрес" за 7.63 евро за Лот 2 и 7.84 евро за Лот 3.

Това означава бизнес за "БДЖ - Пътнически превози" от около 160 млн. евро на година, и 45 млн. евро за "Ивкони Експрес" - 24.4 млн. евро за Лот 2 плюс 20.6 млн. евро за Лот 3.