Войната в Украйна:

Важно за пенсионерите: Започва изплащането на пенсиите

09 септември 2025, 06:34 часа 246 прочитания 0 коментара
Важно за пенсионерите: Започва изплащането на пенсиите

Изплащането на пенсиите през септември 2025 г. чрез "Български пощи" започва днес (9 септември)  и ще завърши на 23 септември (вторник). Преводите на сумите за септемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени на 9 септември 2025 г.

ОЩЕ: Омбудсманът и НОИ с кампания "Пенсиите в евро"

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези две дати са неработни дни, какъвто е случаят през този месец, изплащането започва и завърша на първите работни дни след тях. Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

На 2 септември на всички правоимащи лица ще бяха изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец август.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 септември (понеделник).

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Пенсии пенсионери информация 2025
Още от Общество
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес