31 януари в историята на България: Цар Калоян разгромява войските на Латинската империя. Русия обещава Северна Добруджа на Румъния

31 януари 1206 г.: Победата на цар Калоян срещу Латинската империя

Датата 31 януари 1206 г. е паметна в средновековната история на България. Тогава българският цар Калоян тръгва със силната си войска на поход срещу Латинската империя и успява да я разгроми. Отрядите на рицарите претърпяват тежка загуба в битката при Русион (Рускьой, днешна Турция). Множество крепости в близост до Константинопол падат под българско владение.

След тежкия разгром на латинската армия остатъците от нея се насочват към Родосто в търсене на убежище. Градът, който по това време е със силен венециански гарнизон, е подкрепен от полк от 2000 души от Константинопол. Но страхът от българите надделява - паникьосаните венецианци започват да напускат града с корабите си. Корабите искат да отплават възможно най-бързо, но тъй като са претоварени, потъват малко след отплаването си. Хиляди венецианци намират смъртта си в морето. Българите влизат победоносно в града, след което продължават марша си през Източна Тракия, превземайки множество крепости и градове.

31 януари 1878 г.: Русия обещава Северна Добруджа на Румъния

На този ден руският ген. Николай Игнатиев пристига в Букурещ. Причината за това е срещата му с румънския княз Карол I. Игнатиев запознава княза с предложението на Русия Румъния да получи Северна Добруджа като в замяна тя иска връщане на Южна Бесарабия.

31 януари 1915 г.: Атентатът в Градското казино в София

На този ден е извършен атентат в Градското казино в София. Извършителите са терористи от Младотурския комитет. Целта на атентата е България да бъде откъсната от Антантата. При нападението загиват четирима души, а други осем са тежко ранени. Анархистите Викенти Попатанасов и Христо Сантов са обвинени за извършването на атентата, след което са осъдени на смърт.

31 януари 1903 г.: Прекратяване дейността на ВМОК

На този ден под натиска на Русия правителството закрива двата Върховни македоно-одрински комитета (ВМОК) в София. Още на следващия ден членовете им са арестувани и интернирани. В състава на ВМОК влизат македонски емигранти и български общественици. Организацията е функционирала в София от 1895 г. до 1903 г.

