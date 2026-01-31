„Благодаря на Господ, че е тази гривна“. Лина и нейният съюзник срещу болестта

„Благодаря на Господ, че е тази гривна“. С тези думи на дълбока признателност започва разказът на Лина Стаматова. Тя е жена на 70 години от Дупница и е с влошено здравословно състояние.

Била е санитарка в болница в миналото, работила е и в Гърция. Днес обаче здравето ѝ е крехко. Страда от сърдечна недостатъчност, диабет и подагра. Отскоро има хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Заради това е на кислороден апарат по цял ден и по цяла нощ.

Децата ѝ не са близо. Дъщеря ѝ и големият ѝ син живеят в Чехия, а средният син е в София. Нуждае се от постоянни грижи, наблюдение и бърза реакция при спешни ситуации.

В тази сложна здравословна ситуация, която се овладява от социалните служби към общината, се появява и ново устройство – електронна гривна за дистанционно наблюдение.

„Много съм спокойна, когато гривната е на мен“, казва Лина. „Свалям я само когато я зареждам.“

Гривната е част от Telecare услугата на A1. Използват я 500 възрастни хора в близо 90 общини в страната. Гривната следи основни жизнени показатели и е свързана към уеб платформа с изкуствен интелект, в постоянна връзка с денонощен помощен център. При отклонения в показателите, при падане или внезапно влошаване на състоянието, системата незабавно подава сигнал. И от центъра се свързват с болния човек. Устройството разполага и със SOS бутон, чрез който може да се потърси помощ по всяко време.

А на Лина вече ѝ се е наложило да разчита на гривната - в изключително напрегнат момент.

„Кислородът спря“

Един от първите случаи, в които тя използва устройството, е при проблем с кислородната машина. „Беше се извадил кабелът.“, разказва Лина. „А аз не виждам добре заради диабета, опитвах се, но не можех да го закрепя обратно.“ Кислородът спира, а тя остава сама вкъщи. И тогава се сеща да натисне SOS бутона. „Звъннах на гривната“.

От помощния център реагират бързо. Свързват се с племенника ѝ, който живее в Бобов дол. „Момчето веднага дойде.“, разказва Лина. „Тогава си казах – това ми спаси живота.“

Има и друг здравословен случай – когато от центъра сами ѝ се обаждат. „Питаха ме как съм, някакви показатели не били добри.“, спомня си тя. „Забелязали са, че пулсът ми е бил по-ускорен. Питаха дали си пия хапчетата, провериха веднага какво ми е.“

„Самотата е най-тежката“

Лина прекарва по-голямата част от деня седнала. Гледа телевизия, основно сериали. Зрението също е пострадало. „Мътно гледам, имам пердета и на двете очи“, казва тя. „По гласовете ги познавам и така следя действието.“

В ежедневието ѝ важна роля имат социалните услуги. Домашната ѝ помощница от общината идва всеки ден за по няколко часа и помага с почистването и битовите неща. „Момичетата много се грижат за мен“, казва Лина. Комшийката също минава да я проверява.

Telecare прави работата на терен по-бърза

„Telecare не замества работата ни на терен, а я прави по-интелигентна и по-бърза.“, казва Мария Анастасова, социален работник в Дупница. И допълва, че услугата позволява ранно разпознаване на здравословни проблеми и незабавна реакция чрез специализиран център за наблюдение. „Ние ежедневно посещаваме хората, имаме информация за състоянието им и когато се налага, реагираме веднага – включително с насочване към болнично лечение.“, обяснява тя.

В момента 10 души в общината използват Telecare, като част от общо 111 ползватели на социални услуги. Инициативата се реализира по: Проект "Иновативни здравно-социални услуги в Община Дупница". Схема BG05SFPR002-2.012 "Иновативни здравно-социални услуги", съфинансирана от Европейския социален фонд + на Европейски съюз чрез програма "Развитие на човешки ресурси" 2021-2027 г. „Всички са самотно живеещи хора, които се страхуват най-вече да не останат сами и незабелязани, когато им стане зле“, казва Анастасова.

Повече сигурност

Кметът на Дупница Първан Дангов подчертава, че услугата подобрява координацията между социалните служби и спешната помощ. „Имаме вече конкретни случаи, при които сигналите стигат значително по-бързо до специализираните служби.“, споделя той.

По думите му Telecare допълва човешката грижа, която общината предоставя чрез социални работници и домашни помощници, и създава допълнително чувство за сигурност за хората, които живеят сами.

„В Дупница иновативната услуга Telecare намери естествено място като част от грижата за възрастните хора. Още в началото подходът беше ясен – да се търси практично решение, което да подкрепя работата на социалните служби и да бъде опора за хората, които разчитат на тази грижа. Благодарение на добрата координация с общинската администрация и ясното разбиране за местните нужди, модерното технологично решение се вписа плавно в ежедневната работа и започна да носи реални ползи.“, коментира Петя Добрева, акаунт мениджър „Големи корпоративни клиенти“ в А1.

Добрева подчертава още, че за екипа на А1 е било важно решението да бъде добре разбрано, за да може да отговори адекватно на конкретните потребности на общината. Така още в началния етап е постигната добра синхронизация между всички участници.

В края на разговора ни Лина отправя съвет към другите. „Хората трябва да знаят, че здравето е най-важното“, казва тя. „Пазето го, грижете се за него“, съветва ни. Днес, макар и в трудно положение, е по-спокойна. Знае, че дори когато е сама у дома, няма да остане незабелязана. „Ще се справя“. Говори винаги просто и директно - защото ежедневието отдавна е въпрос на лична битка. А сега е намерила нов съюзник - устройството, което бди над нея. И я спасява в трудни моменти.