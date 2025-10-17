Внимание, шофьори! Промени в движението по важни пътища

През следващата седмица - от 20 октомври до 24 октомври, от 8 ч. до 17 ч. в участъка от 14-и до 71-ви км на АМ “Хемус“, в посока Варна, поетапно ще се променя организацията на движение за полагане на маркировка. По време на дейностите временно ще се ограничава движението в активната лента, като трафикът ще преминава в свободните пътни ленти.

Още: Промени в движението по АМ “Хемус“ днес и утре

В същия период ще се обновява маркировката и по първокласния път I-8 София - Пазарджик, от км 89-и до 147-и км. Ще се работи в участък от път II-82 София - Самоков между 62-ри и 80-и км. При изпълнението на дейностите трафикът няма да бъде спиран, но е необходимо водачите да се движат с повишено внимание.

Агенция “Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Още: Промени в движението по АМ “Струма“ в Пернишко

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Още: Укрепват пътя Русе - Бяла, има обходен маршрут