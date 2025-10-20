"Времето ще е толкова променливо, колкото политиката на Тръмп за Украйна": Прогнозата на Николай Василковски до края на месеца

Времето ще е толкова променливо, колкото политиката на Доналд Тръмп за Украйна. Ще е топло. Валежите ще са локални, няма да са в цялата страна. След това - около 27-29 октомври, се очаква един есенен циклон с по-интензивни валежи и гръмотевици. Рязко ще паднат температурите – от 25-26 градуса до около 10 градуса. Очаква се да падне сняг в по-високите части на планините. Последните дни на октомври ще са по-топли. Тази прогноза за времето до края на октомври направи синоптикът на Нова телевизия Николай Василковски.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето от 20 до 26 октомври 2025 г. (ГРАФИКА)

Той припомни, че и този уикенд – събота срещу неделя, връщаме и часовниците с час назад.

Времето тази седмица

Настоящата седмица ще е сравнително по-топла. След мразовитата сутрин в понеделник, денят ще е слънчев. Във вторник облачността ще се увеличи и в следващите дни слънчевите часове ще са по-малко. Сутрините често мъгливи в ниските райони, ще има и локални валежи от дъжд – на повече места в петък. Дневните температури обаче ще се повишават и през втората половина на седмицата ще са от 20 до 25 градуса.

ОЩЕ: Проф. Рачев с важна информация да слагаме ли зелето или да обуваме джапанките

По-съществена валежна обстановка се очертава в периода 27-29 октомври. С нахлуването на студен въздух вятърът от северозапад ще се усили и ще е със силни студени пориви. Ще има валежи от дъжд в много райони на страната.