Проф. Рачев с важна информация да слагаме ли зелето или да обуваме джапанките

Сменяме стрелките на часовника. С двата крака скачаме и в смяната на времето. Днес ще има малко смущение. Трябва да започна да вали около 15-16 часа. Ще вали днес и в събота. През уикенда ще е малко хладно, така ще е и в понеделник. След това започна повишение на температурите, който е тръгнал да слага зеле, да не бърза. Цяла Европа е топла. Тази прогноза за времето направи синоптикът проф. Георги Рачев в ефира на bTV.

От следващия четвъртък (30 октомври) идва лятото, направо си е за джапанки. Температурите в София ще са над 18 градуса.

Синоптикът обясни, че в Царево до този момент - само през октомври, е валяло 450 литра на квадратен метър. За някои части на България това надвишава годишната норма от 400 литра. "А иначе това е може би около пет, шест, да не кажа и седем пъти нормата на валежа, за тази част на България. Общо взето между два и пет пъти превишаваме до този момент валежите", допълни той.

Времето днес

В петък над по-голямата част от страната ще преобладава облачно време с по-съществени разкъсвания на облачността преди обяд над Североизточна България. В следобедните часове в Западна България ще започнат валежи от дъжд, в планините над 2000 метра - от сняг, а през нощта срещу събота валежите ще обхванат и централните райони от страната. Ще духа слаб, в Източна България - умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат предимно между 13 и 18 градуса, в София – около 13 градуса.