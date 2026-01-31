Първо убиваме, после се извиняваме: Примери, че Путин се мъчи да избегне колапс, но не и още война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Съгласието на руския диктатор Владимир Путин за едноседмично примирие между Русия и Украйна, що се отнася до удари по енергийни обекти, не е жест на уверен военен командир, а маневра на лидер, чиято армия е на ръба на колапса. Това е мнението, изразено от Хамиш де Бретън-Гордън, колумнист в The Telegraph, бивш офицер от британската редовна армия и носител на Ордена на Британската империя.

Още: Парадокс по руски: Няма да атакуваме Киев една седмица, но тя изтича след два дни

Той отбелязва в своя статия, че руските въоръжени сили са в състояние на дълбок упадък, че Путин е "купил" 15 000 войници от Северна Корея и че руските вербовчици претърсват Африка за наемници. Затворите са празни. А сега има съобщения, че ранени затворници, много от които са загубили крайници, се връщат на фронта, за да компенсират критичния недостиг. На някои дори не са предоставени протези и се очаква да се върнат в боя с патерици. Всички тези действия на руските власти сочат две важни неща, смята Бретън-Гордън.

Още: Без аналог от Втората световна война: "Великата сила" Русия със зашеметяващ брой жертви за почти нищо в Украйна

Първо, руската армия губи своята бойна ефективност. Независими анализи показват, че Русия напредва по-бавно от армиите в окопите на Първата световна война, при сравними загуби на човешки животи. През последните две години Русия е превзела малко над 1% от територията на Украйна, като е загубила над 500 000 убити и тежко ранени, а и продължава да губи по около 1000 души на ден: Уж великата руска армия влезе в историята с едни от най-бавните настъпления в света за последните 100 години.

Снимка: Kremlin.ru

Това е война на изтощение в най-бруталната ѝ форма. Ранените войници се използват като разходни материали, за да „поемат куршумите“ с надеждата, че Украйна в крайна сметка ще изчерпи боеприпасите си. "Това ще се случи само ако ние, в Запада, го позволим", отбелязва анализаторът. Той подчертава, че ако това наистина отразява състоянието на съвременната руска армия, то дори относително малко увеличение на западната подкрепа почти със сигурност ще позволи на Украйна да постигне победа: „Всички признаци сочат, че руската армия наближава своя апогей. Украйна трябва да преговаря от позиция на сила, а не да танцува като дресиран мечок, за да угоди на Вашингтон, поддавайки се на фантазиите на Москва".

Второ, действията на Путин показват пълното пренебрежение на Кремъл към собствения му народ. Докато обикновените руснаци страдат от смазваща инфлация и скочилите лихвени проценти, Москва излива останалите си ресурси в ракети и дронове, за да тероризира Киев, вместо да се грижи за собствения си народ. "За Кремъл руската армия е просто пушечно месо. Затворниците и чуждестранните новобранци струват още по-малко, ако това изобщо е възможно“, пише колумнистът: Руснаците взривяват интернет: Скандални цени на хляб, мляко, плодове и зеленчуци, за да има Путин пари за война (ВИДЕО).

Като се има предвид, че Путин бързо изчерпва хората, които може да хвърли в мелницата на войната, това може да се превърне в момент на реално влияние. А Доналд Тръмп има реална възможност да постигне мир, но само ако упражни натиск там, където е наистина необходимо: върху Путин, човекът, способен да сложи край на тази война, пише Бретон-Гордън на фона на думите на американския президент, че сделката между Москва и Киев не била далеч на хоризонта: Тръмп: Мисля, че се приближаваме до споразумение за Русия и Украйна.

Още индикации, че Русия прави отчаяни ходове: извинения към Украйна и Кирил Дмитриев в действие

Явно за да покаже пред Тръмп, че е готова за истински преговори и за мир, макар да не е дала никакви сигнали за това, Руската федерация се е извинила на Украйна за атаката по влак в Харковска област на 27 януари, убил петима души. Това е станало в частен план, съобщава The New York Times, цитирайки неназован съветник на украинската президентска администрация. Руските преговарящи са аргументирали удара с това, че „не всички части на руската армия са получили заповед да се въздържат от стрелба“.

Снимка: Getty Images

Твърди се още, че на тристранната среща в Абу Даби на 23-24 януари украинската делегация е поискала от руската делегация да преустанови ударите. Русия се е съгласила, но устно, приемайки „джентълменско споразумение“.

Още: На фона на енергийното примирие: Русия ударила 7 железопътни съоръжения само за денонощие (ВИДЕО)

Друг опит на Русия да спечели благоразположението на Тръмп и пратениците му за мир е поредна визита на Кирил Дмитриев в САЩ. Ръководителят на Руския фонд за преки инвестиции и главен преговарящ на Кремъл ще се срещне във Флорида с представители на американската страна на 31 януари, потвърждават от Белия дом. Това е ден преди Русия, Украйна и САЩ да подновят преговорите в тристранен формат в Абу Даби: Британски журналист накара икономическото оръжие на Путин да бълва змии и гущери.

Дмитриев, който е икономическото оръжие на Путин и е използван за това да изкушава Щатите с проектосделки с Москва, участваше в разговорите в ОАЕ. Припомняме, че той е човекът, който стои зад първоначалния 28-точков план за мир, разработен уж от САЩ. Разбра се обаче, че той е писан под явната диктовка на Кремъл.

Още: Кремъл със смехотворно обяснение за среща Путин-Зеленски. Иран може да провали преговорите

Междувременно руският диктатор не спира да възхвалява армията си и военнопромишления комплекс. По думите му - през изминалата година руски военни продукти са били доставени в повече от 30 страни по целия свят, като приходите от това надхвърлили 15 милиарда долара.

Putin:



Russian military products were supplied to more than 30 countries worldwide over the past year, with revenue exceeding $15 billion. pic.twitter.com/LWYKH1YqNX — Clash Report (@clashreport) January 30, 2026

Що се отнася до преговорите за мир, Кремъл не се съгласи с позицията на САЩ, че териториалният контрол над Донецка област остава единственият нерешен въпрос. На 28 януари американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че САЩ, Украйна и Русия са стеснили мирните преговори до само „един централен въпрос“, който засяга именно този регион. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков, който често е единственият представител на Кремъл, коментиращ преговорите между САЩ и Русия през последните месеци, обаче не се съгласи с оценката на Рубио за мирния процес по време на интервю за руската държавна телевизия ден по-късно. Ушаков също така заяви по време на интервю за друг държавен телевизионен канал, че териториалните въпроси са „най-важните“, но че „остават много други въпроси“ в дневния ред.

Предаването на Донбас изцяло на руските сили остава "червена линия" за Украйна: Зеленски: Две неща не даваме на Русия без битка.

Коментарите на Ушаков пред руските държавни телевизионни канали сочат, че Кремъл продължава да определя условията за вътрешната информация, вероятно в опит да оправдае отказа на Русия да направи отстъпки за постигане на мирно споразумение чрез преговори, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Спад в интензивността на сухопътните военни действия в Украйна на дневна база отчита украинският генщаб. На 30 януари е имало 204 бойни сблъсъка, което е със 75 по-малко от 29 януари. Руснаците през последното денонощие са хвърлили 174 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 51 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4098 изстреляни снаряда, като това е с около 300 повече за денонощие. Руската армия е използвала 6731 FPV дрона, което е с около 1150 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Още: Как така енергийно примирие: Гневът на Z-каналите начело с Кадиров (ОБЗОР - ВИДЕО)

Ukrainian Mi-8 helicopter crew downs a Russian Shahed kamikaze drone with machine gun fire. pic.twitter.com/X7RmPww0dg — WarTranslated (@wartranslated) January 30, 2026

В Покровското направление е имало най-много сражения за денонощието - 46, като всички руски пехотни атаки са били отблъснати, твърди украинската армия. В спомагателното от юг Олександриевско направление са станали още 9 сблъсъка. На второ място по интензивност (25 сражения) е Южнослобожанското направление в северната част на Харковска област, като град Вовчанск отново е включен в зоната на боеве. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 19 сблъсъка, а в Константиновското направление - 14. Няма други сектори от фронта с двуцифрен брой сблъсъци за денонощие, твърди генщабът.

На източния фланг на Константиновка има движение на руската армия, като тя е напреднала западно от Ступочки, сочат геолокализирани кадри.

Reconnaissance Battalion (possibly their UAS Unit "Phoenix"), 5th Assault Brigade hits a Russian soldier with a FPV drone west of Stupochky@GeoConfirmed @UAControlMap

📌48.536372, 37.814283 pic.twitter.com/clZoYvOEEd — Audax (@AudaxonX) January 30, 2026

Иначе Константиновка е срината със земята, както руската армия вече направи с редица други градове и села в Украйна. Покрайнините на града са "сива зона".

This is what Kostyantynivka in Donetsk region looks like now, as Putin's forces level another city. The outskirts are already in the gray zone. pic.twitter.com/Fran6kxMAR — WarTranslated (@wartranslated) January 30, 2026

Още: "Москва да използва по-мощни оръжия за успех в Украйна": Призив от висш руски политик

От направлението има и кадри, които показват как бойци от батальона „Алкатраз” от 93-та бригада „Холодний Яр” на украинската армия са свалили руски дрон, който се е насочвал към техните позиции в посока Константиновка.

Fighters of the Alcatraz battalion from Ukraine’s 93rd Kholodnyi Yar Brigade shot down a Russian drone heading toward their positions on the Kostiantynivka direction. pic.twitter.com/30zNuiGXxo — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Що се отнася до Гуляйполе, оператори на дронове от 412-а бригада „Немезида“ на Украйна унищожиха колона с руска военна техника и сили близо до града. Групата се е опитала да пробие към предните позиции, но е била забелязана и пресечена от украинците.

Pilots of Ukraine’s 412th Nemesis Brigade destroyed a column of Russian forces near Huliaipole. The group tried to make its way to forward positions but were discovered and intercepted by drone operators. pic.twitter.com/OABULY2hkc — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

Още: Зеленски към Путин: Каня те на преговори в Киев. Ако ти стиска

Украински части действат и в друг оспорван район на Запорожка област - в най-западната ѝ част, при Степногорск. Там се водят ожесточени градски сражения.

Ukrainian SSO units at work in the Stepnohirsk area, Zaporizhzia region. Fierce urban battles are taking place there. pic.twitter.com/qrhblox95k — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 30, 2026

Геолокализирани кадри, публикувани на 30 януари, показват, че руските сили имат успехи в западната част на Запорожието - превзели са Лукяновско (северозападно от Орехов) и северната част на Лобково (западно от Орехов).

Потвърден руски напредък има и източно от Лиман:

А вижте в какво се е превърнал уж "превзетия" от руските сили град Купянск:

Още: Русия удари фатално автобус в Херсон, Украйна порази сграда с руски военни и система "Оса" (ВИДЕО)

През изминалата нощ Русия е атакувала Украйна с 85 дрона, докато трае така нареченото „енергийно примирие“, съобщиха от Военновъздушните сили на украинската армия. Към 8 ч. информацията гласи, че противовъздушната отбрана се е справила с 64 от безпилотните апарати, които са се целили в северната, южната и източната част на страната. Удари от 20 дрона обаче са регистрирани на 13 места.

Руски удари са причинили пожари в къщи на цивилни граждани в североизточната Сумска област. Няма информация за жертви, съобщава Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна (ДСНС).

Трима души са били ранени в резултат на руски нападения в Запорожка област в последното денонощие, съобщиха от областната администрация.

Междувременно украинците се опасяват от още удари по енергийната инфраструктура в най-скоро време - в период, в който зимата ще донесе температури до -30 градуса по Целзий на някои места:

Russia could strike energy infrastructure as extreme cold sets in. Temperatures will plunge to minus 30°C just as the "truce" ends February 1, Ukrainian channels report. https://t.co/AADdUGzDS1 pic.twitter.com/mMa7Wp15Rd — WarTranslated (@wartranslated) January 30, 2026

Още: Зеленски: Укрепваме нашата ПВО срещу дронове, в Русия не се подготвят за преход към мир (ВИДЕО)

През изминалата нощ 26 украински дрона са били свалени над Русия и анексирания полуостров Крим, съобщи Министерството на отбраната в Москва - 17 над Брянска област, 7 над Смоленска област, както и по един над Белгородска област и Крим.