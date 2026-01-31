Оставката на Румен Радев:

Уникална операция: Украински робот спаси друг, пострадал на фронта (ВИДЕО)

31 януари 2026, 10:19 часа 574 прочитания 0 коментара
Съвременната война предлага явления, които не сме виждали никога, а сега вече са превърнати в нещо съвсем нормално. Украинските сили го демонстрираха за пореден път - в посока Покровск бойци от подразделението „Рубиж“ на Националната гвардия проведоха уникална операция. Според подразделението наземна роботизирана система успешно е евакуирала друг повреден наземен робот от бойното поле, както се вижда и на разпространени от силите кадри.

Пише се история

Украинската армия е силна в иновациите. Тя твърди, че е сътворила военна история в края на 2025 г., като е разположила един-единствен наземен дрон, въоръжен с картечница, за да задържи позиция на фронтовата линия в продължение на почти шест седмици. Дистанционно управляваното безпилотно наземно превозно средство (UGV) е изпълнило 45-дневна бойна мисия в Източна Украйна, като е било подлагано на поддръжка и презареждане на всеки 48 часа. „На позицията е присъствала само системата UGV“, коментира Микола Зинкевич от Трети армейски корпус на Украйна. „Това беше основната концепция. Роботите не кървят".

Новината за това успешно разполагане подчерта потенциала на украинската роботна армия в момент, когато страната се сблъсква с нарастващ недостиг на хора. Роботните системи са явно търсени. Украинското министерство на отбраната съобщи, че е надминало всички цели за доставка на UGV през 2025 г., като за текущата година се планира допълнително увеличение.

„Разработването и мащабирането на наземни роботизирани системи е част от систематичен, ориентиран към човека подход, фокусиран върху защитата на персонала“, коментира министърът на отбраната Денис Шмигал.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
роботи украинска армия война Украйна Покровск наземен робот
