Уникална операция: Украински робот спаси друг, пострадал на фронта (ВИДЕО)

Съвременната война предлага явления, които не сме виждали никога, а сега вече са превърнати в нещо съвсем нормално. Украинските сили го демонстрираха за пореден път - в посока Покровск бойци от подразделението „Рубиж“ на Националната гвардия проведоха уникална операция. Според подразделението наземна роботизирана система успешно е евакуирала друг повреден наземен робот от бойното поле, както се вижда и на разпространени от силите кадри.

Modern warfare. On the Pokrovsk direction, fighters of Ukraine’s National Guard unit Rubizh carried out a unique operation. According to the unit, one ground robotic system successfully evacuated another disabled ground robot from the battlefield. #Ukraine pic.twitter.com/5L8UMS00CB — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 31, 2026

Пише се история

Украинската армия е силна в иновациите. Тя твърди, че е сътворила военна история в края на 2025 г., като е разположила един-единствен наземен дрон, въоръжен с картечница, за да задържи позиция на фронтовата линия в продължение на почти шест седмици. Дистанционно управляваното безпилотно наземно превозно средство (UGV) е изпълнило 45-дневна бойна мисия в Източна Украйна, като е било подлагано на поддръжка и презареждане на всеки 48 часа. „На позицията е присъствала само системата UGV“, коментира Микола Зинкевич от Трети армейски корпус на Украйна. „Това беше основната концепция. Роботите не кървят".

Още: Първо убиваме, после се извиняваме: Примери, че Путин се мъчи да избегне колапс, но не и още война (ОБЗОР - ВИДЕО)

Новината за това успешно разполагане подчерта потенциала на украинската роботна армия в момент, когато страната се сблъсква с нарастващ недостиг на хора. Роботните системи са явно търсени. Украинското министерство на отбраната съобщи, че е надминало всички цели за доставка на UGV през 2025 г., като за текущата година се планира допълнително увеличение.

„Разработването и мащабирането на наземни роботизирани системи е част от систематичен, ориентиран към човека подход, фокусиран върху защитата на персонала“, коментира министърът на отбраната Денис Шмигал.

Още: Руски войници се предадоха на украински робот. Z-подигравки към Герасимов: Кажи, че сме превзели Киев (ВИДЕО)