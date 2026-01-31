Небрежност или некадърност: Мурманск пак без ток в студа

Местните власти съобщиха, че електричеството отново е спряно в части от Мурманск и Североморск, а всички занятия за ученици в Мурманск са отменени. Губернаторът Андрей Чибис написа в Телеграм: “Установено е прекъсване на електрозахранването по участък от електропровода с временни опори. Самите опори са невредими. В момента някои обекти в Мурманск и затворената административно-териториална единица Североморск са прекъснати. Мерките се прилагат по предварително установена процедура, включително екипи за аварийно реагиране, които бързо превключват потребителите към резервната система. Приоритет се дава на жизненоважни обекти. Специалистите правят всичко възможно, за да възстановят ситуацията възможно най-бързо. Ще предоставя допълнителна информация за напредъка на работата.“

„Всички занятия за ученици в нашите институции са отменени за днес. Градската администрация е създала център за реагиране при извънредни ситуации. Съставяме списък с центрове за обществена подкрепа за райони без електричество. Ще го публикувам скоро“, добави кметът на Мурманск.

За кой ли път

Припомняме, че по-рано в Мурманска област беше обявено извънредно положение поради голямо прекъсване на електрозахранването, станало на 23 януари при минусови температури.

Губернаторът тогоава съобщи за срутването на пет опори на електропровода. Във връзка с инцидента е образувано наказателно дело за небрежност. Разследващите подозират енергийните компании, че не са осигурили „правилната поддръжка на електропроводите и не са предприели своевременни мерки след авариите“.

Според Следствения комитет, експлоатационният живот на опорите на електропровода, които се срутиха в Мурманска област, надхвърля 40 години. На фона на спирането на електрозахранването в региона бяха създадени полеви кухни и центрове за разпределение на храна.

Припомняме още, че на практика проблемите с електрозахранването в тези области продължават повече от седмица.

Условията, при които се правят ремонтите, са много сурови, по думите на длъжностни лица (прогнозата за времето обаче сочи минимални температури между -13 и -18 градуса по Целзий през отминаващата седмица).

И не на последно място напомняме, че в Североморск е основната база на Руския северен флот.

