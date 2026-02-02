Откриха мистериозни тъмни плата в Сахара

В южна Мавритания учени от НАСА са идентифицирали необичайни тъмни плата, които значително влияят върху образуването на пясъчни дюни в Сахара. Сателитните изображения показват, че пясъкът активно се натрупва от едната страна на тези образувания, докато дюните почти напълно липсват от другата, според Indian Defence Review.

Отбелязва се, че тези тъмни образувания контрастират рязко със светлите пясъци на Сахара, поради което са привлекли вниманието на анализатори и геолози, изучаващи еволюцията на пустинните пейзажи. Мистериозните обекти се намират близо до Геру, малък град в южна Мавритания.

Мистериозни тъмни плата в Сахара

В публикацията се посочва, че линия от тези три черни плата се издига на 300-400 метра над околните равнини и забавя североизточните въздушни течения, когато вятърът срещне източните им склонове. Намалената скорост на вятъра позволява на пясъка да се утаи, образувайки дюни, които граничат с платото. По-нататък надолу по вятъра се простира верига от бархани - сводести дюни с форма на полумесец с дължина до 15 километра.

Междувременно западните страни на платото остават почти напълно без пясък. Това се дължи на ветрова ерозия: бързите вихрови течения, генерирани от препятствието, отвяват ронливи частици и предотвратяват образуването на дюни. Тези промени във въздушния поток създават стабилна зона без натрупване на седименти, въпреки подобното влияние на регионалните ветрове, се посочва в статията.

Изображения, публикувани от Земната обсерватория на НАСА, потвърждават, че това явление е останало непроменено поне от десетилетие. Снимка от 2014 г. показва почти идентично разположение на дюните, демонстрирайки дългосрочна стабилност във взаимодействието между вятъра и терена.

Произход на платото

Отбелязва се, че тези плата са геоложки останки от палеозойска пясъчникова формация на възраст над 250 милиона години. Те са се запазили след продължителна ерозия, която е разрушила по-меките околни скали. Височината и стабилността им се обясняват с наличието на твърда, устойчива на ерозия покривна скала, която предпазва плоските върхове от разрушаване.

Всяко плато е покрито с тънък слой от така наречения скален лак – тъмно вещество, богато на манган и железни оксиди. Този слой се образува бавно, в продължение на хиляди години в сухи условия, чрез химическо утаяване, а понякога и с помощта на микроорганизми. Именно този слой придава на платата характерния им черен цвят и допълнително увеличава устойчивостта им на ерозия.

НАСА обясни, че здравината на лакирания покривен слой е позволила на тези плата да оцелеят, докато вятърът и водата постепенно са ерозирали околния пейзаж. Този селективен процес на ерозия е в съответствие с механизмите за образуване на плата, документирани в сухи региони по целия свят.

На около 460 километра на север се намира структурата Ришат, друга палеозойска формация в Мавритания, известна като „Окото на Сахара“. Тя споделя общ геоложки произход с платото близо до Геру, но се отличава с кръглата, а не с линейната си форма.

Подобни образувания се срещат не само на Земята, пише изданието. Платотата доминират и на повърхността на Марс, където еоличните процеси са създали подобни, изложени на вятъра, форми на релефа.

„Изучаването на земни аналози, особено на мавританските плата, помага за интерпретирането на марсианската геология, особено при подготовката за кацания на ровери или мисии за връщане на проби“, се казва в статията.

Анализ от 2023 г., публикуван в Live Science, подчертава, че тези формации са се превърнали във важна цел за дистанционно наблюдение и междупланетни сравнителни изследвания. Стабилността на разпределението на дюните подкрепя възможността за използване на този регион като модел за анализ на други планетарни пейзажи.

Интересът на НАСА към региона Геру е отчасти обусловен от тази сравнителна стойност. Взаимодействието между древната топография и съвременните модели на вятъра разкрива дългосрочни екологични процеси, свързани както с земната, така и с планетарната наука.

НАСА засне странно образувание в Сахара