Въпреки ранното отпадане на Australian Open: Григор Димитров се изкачи в световната ранглиста

02 февруари 2026, 12:56 часа 286 прочитания 0 коментара
Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста при мъжете след края на Откритото първенство на Австралия. В Мелбърн първата ни ракета отпадна още на старта от чеха Томаш Махач. Въпреки това, той вече е 43-и в класацията на ATP с 1105 точки.

Какво се случва в подреждането при мъжете и жените

Иначе, новият шампион на Australian Open Карлос Алкарас увеличи аванса си пред втория Яник Синер на вече солидните 3350 точки. Финалистът Новак Джокович измества Александър Зверев от третата позиция, а другата промяна в топ 10 е свързана с прогреса на Тейлър Фриц до номер 7. До девето място се свлича сънародникът му Бен Шелтън.

Виктория Томова

При жените Виктория Томова пропада с 15 позиции до 143-а с 518 пункта. Вики не успя да влезе в основната схема в Мелбърн, след като отпадна в последния кръг на квалификациите. Вчера тя загуби и на старта на турнира в Клуж-Напока, Румъния, от испанката Сара Сорибес Тормо.

В топ 10 има няколко размествания. Вицешампионката Арина Сабаленка остава на върха пред Ига Швьонтек, но шампионката Елена Рибакина вече е трета. Коко Гоф регресира до петото място, а Белинда Бенчич е девета. Елина Свитолина влиза в топ 10 след достигането си до полуфиналите, а шампионката от миналата година в Австралия Мадисън Кийс излезе от челната десетка - 15-о място, след загуба на шест позиции.

Бойко Димитров
Бойко Димитров Отговорен редактор
