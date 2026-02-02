Страхотно! Алекс Николов е топ реализаторът в Италия след поредна победа на Лубе

Страхотният Александър Николов вече е топ реализаторът в Италия. Неговият клубен отбор Лубе Чивитанова постигна чиста победа над Верона с 3:0 (27:25, 25:21, 25:17). Сребърният медалист с България от Световното първенство по волейбол във Филипините през 2025 г. отбеляза 20 точки и взе приза за най-полезен играч (MVP). С тези 20 точки той стана топ реализаторът в Италия, като изпревари белгийския национал Фере Регерс, който има 373 точки.

Алекс Николов е топ реализаторът в Италия с 378 точки

Алекс Николов вече има 378 от началото на сезона в първенството на Италия. 305 от тях са от атака, като големият син на Владимир Николов постига забележителна ефективност от 51.7% успеваемост. Останалите точки идват от 53 аса от сервис и 20 успешни блокади. На второ място по точки, само с 5 по-малко, е белгийския национал Фере Регерс (Милано). А трети в класацията е сърбинът Велько Машулович (Падуа), но той е далеч назад с 316 точки.

Още: Още един знак, че Алекс и Мони Николови ще играят заедно

Алекс Николов и компания са на 6-то място в Италия

За Лубе Чивитанова това беше 11-та победа в италианското първенство. След 19 мача отборът на Александър Николов е на 6-то място с 34 точки. В местното първенство за Лубе предстои домакинство на Модена. Срещата ще се проведе на 14 февруари от 19 ч. българско време. А преди това Алекс Николов и компания ще гостуват на френския Монпелие в Шампионската лига. Това ще се случи на 10 февруари от 21 ч. българско време.

Още: Станаха ясни имената на десетимата номинирани за „Спортист на годината“