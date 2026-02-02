Войната в Украйна:

02 февруари 2026
В столица на ЕС раздават картофи на килограм – безплатно

Германците обичат картофи. Според официалната статистика, те изяждат средно по 63 кг на човек всяка година. Берлин в момента преживява пълно наводнение от картофи, благодарение на най-обилната реколта през последните 25 години. Хората в целия град са призовани чрез листовки и табели да со вземат безплатни чували с картофи.

Например, местната зоологическа градина вече е събрала няколко тона. Безплатни раздавания се извършват в училища, църкви, приюти за бездомни - почти навсякъде.

Жителите на града, много от които усещат натиск заради покачването на разходите за живот, са пристигнали на предварително обявени места за събиране на картофи, пълнейки от чували и кофи до ръчни колички.

Кампанията, наречена "Голямото картофено спасяване", има за цел да предотврати изхвърлянето на около 4 милиона килограма картофи.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
