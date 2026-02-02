Още не е подписал с Левски, а почна с номерата: Кареасо си изпуснал полета за София!

Считаният за сигурно ново попълнение на Левски Марселино Кареасо все още не е подписал договора си със „сините“, но почна с номерата. Както е известно, колумбиецът трябваше да пристигне днес в София, за да мине задължителните медицински прегледи, а след това да парафира своя договор с българския гранд и да бъде представен официално като третото ново попълнение в състава на Хулио Веласкес.

Марселино Кареасо изтъкнал лични причини

Това обаче няма да се случи. Причината е, че Марселино Кареасо е изпуснал самолета си за София. Според информация на колегите от „Дспорт“ той е изтъкнал семейни причини като основния фактор да не се качи на полета за България. Въпреки това от Левски очакват дефанзивния полузащитник да пристигне у нас в следващите няколко дни, за да мине прегледите и да подпише своя договор.

Халфът има труден характер

Марселино Кареасо беше известен със своите номера още по време на престоя си при големия съперник на Левски – ЦСКА. „Червените“ често си патиха заради характера на колумбиеца. Той дори си навлече гнева на феновете, след като отказа да ги поздрави след мач със Славия, а след това влезе в конфликт с тогавашния треньор Александър Томаш и щаба ми. В края на престоя си при „армейците“ пък извиваше ръцете на ръководството за огромна заплата, която така и не получи и трябваше да си събере багажа.

ОЩЕ: Каресао рязко снижи финансовите си претенции, за да заиграе в Левски