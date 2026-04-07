"Законът не е инат": Прокурорите с остър отговор към Божанов за "щом прокуратурата е против тази реформа, тя задължително трябва да се случи"

Законодателството не бива да се прави под логиката на ината, нито чрез предварително заклеймяване на всеки професионален глас, който поставя неудобни въпроси.

С такава теза излязоха в свое становище от Асоциацията на прокурорите в България по повод публичното изказване на Божидар Божанов, че "щом прокуратурата е против тази реформа, тя задължително трябва да се случи".

Става въпрос за казуса, при който от Асоциацията на прокурорите се обявиха остро против промените в Наказателно-процесуалния кодекс, предложени от правосъдният министър Андрей Янкулов.

От Асоциацията на прокурорите заявяват още, че подобна теза не е защита на реформа, а опит предварително да бъде обезценено всяко професионално възражение срещу нея.

"Неудобна критика"

"В правовата държава аргументът не губи стойност заради своя източник. Когато една позиция се отхвърля не поради слабото си съдържание, а заради това кой я изразява, правният дебат се подменя с политическо противопоставяне. Така критиката не се опровергава, а се обявява за неудобна. Това не е сила на реформата, а е бягство от спор по същество", смятат прокурорите.

Източник: iStock

Те уточняват, че вече са изложили конкретни правни и практически възражения по предложения проект за изменения в НПК.

"На такива възражения се отговаря с мотиви, с анализ и с по-добър текст, а не с внушението, че самото несъгласие е доказателство за правотата на предложението", твърдят те.

По думите им законодателството "не бива да се прави под логиката на ината, нито чрез предварително заклеймяване на всеки професионален глас, който поставя неудобни въпроси".

"Подобен подход не укрепва доверието в реформата. Той внушава, че изходът от дебата е решен предварително, а критиката е нежелана", смятат от АПБ.

"ризоваваме разговорът да бъде върнат към единствено важния въпрос - дали предложените текстове са ясни, съгласувани и способни да произведат справедлив и предвидим резултат. Законът не печели сила, когато смълчи критиката. Печели сила, когато издържи на нея", завършва позицията на асоциацията.