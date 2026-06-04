Опасно време в страната: Порои, гръмотевици и риск от наводнения

Предупреждения за опасно и потенциално опасно време са издадени за 13 области на страната за днес. Очакват се интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки. Оранжев код е в сила за област Габрово, както и за части от областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, София-област и Кюстендил. Жълт код е обявен за Перник, Благоевград, Пазарджик, Плевен, Велико Търново и Пловдив.

Максималните температури ще бъдат между 22 и 28 градуса, в София – около 22 градуса.

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По Черноморието преди обяд ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове – на отделни места с намалена видимост. По-късно през деня ще се развива купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 22-24 градуса по северното до 26-28 градуса по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 19 градуса.

В планините в Западна България още преди обяд, а през деня и на изток, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има валежи от дъжд и гръмотевични бури. Ще има и градушки. По-интензивни ще са явленията в масивите в Западна България и в Централен Предбалкан. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра – около 11 градуса.

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До края на тази и през първите дни на следващата седмица въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Сутрин над повечето райони ще преобладава слънчево време, но около и след обяд и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевични бури. Ще има и градушки. На по-малко места и с по-малка интензивност ще са валежите в петък.