САЩ потопиха поредна нарколодка в Тихия океан

В сряда американските военни заявиха, че са извършили удар по плавателен съд в източната част на Тихия океан, като има данни за двама загинали, съобщават "Ройтерс" и Fox News. Южното командване на САЩ заяви в X, че разузнаването е потвърдило, че плавателният съд "е участвал в наркотрафик". Още: САЩ с пореден удар в Тихия океан, трима "наркотерористи" са убити (ВИДЕО)

Няма данни за оцелели от пламъците

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Няма данни за оцелели при удара.

Няма пострадали американски военни, добави командването.

Южно командване публикува и кратко видео, показващо плавателен съд, който се движи с висока скорост, преди да избухне в пламъци.

Припомняме, че американските военни вече са извършили 207 подобни атаки.

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