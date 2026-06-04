Иран и САЩ с противоречиви коментари за примирието

Иранският външен министър Абас Аракчи заяви в сряда, че "не е постигнат осезаем напредък" в преговорите за прекратяване на войната в Близкия изток, тъй като нови удари на САЩ и Иран напрегнаха крехкото прекратяване на огъня, съобщава АФП. Кувейтски представители заявиха, че подновените военни действия включват ирански удар с дрон по пътнически терминал на международното летище в Кувейт, при който бе убит един човек и ранени 63-ма други. Още: Ударите продължават, но Рубио обяви победа във войната с Иран

Ще има ли мир през уикенда?

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За разлика от песимистичните ирански забележки, президентът на САЩ Доналд Тръмп изрази оптимизъм, като заяви пред репортери в Белия дом, че преговорите с Иран биха могли да доведат до резултат "през уикенда". "Чувам, че самите преговори всъщност вървят много добре, каза Тръмп за потенциална сделка. "Може да се случи през уикенда."

Тръмп също така каза, че иска да раздели преговорите за конфликта в Ливан между Израел и подкрепяната от Иран Хизбула от тези за войната между Съединените щати и Иран, въпреки че Техеран настоява, че двете са свързани.

"Бих искал да ги разделя, бих искал да имам отделно нещо, защото е, е отделно", каза той.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че запасите от високообогатен уран на Иран са в центъра на дискусиите с Техеран и изрази надежда, че последният кръг от преговори във Вашингтон между Израел и Ливан ще доведе до пътна карта за сигурност.

Вашингтон настоява, че Техеран трябва да предаде обогатения си уран, близък до оръжеен, да се съгласи да ограничи ядрените си дейности и да отвори отново Ормузкия проток, ключовият корабен канал за петрол и газ от Персийския залив, за да влезе в сила каквото и да е мирно споразумение.

Арагчи заяви, че линиите за комуникация със Съединените щати все още са отворени, но предупреди, че всяка израелска атака срещу ливанската столица Бейрут като част от кампанията им срещу Хизбула ще предизвика "пълномащабно възобновяване" на конфликта.

"Комуникациите с американците не са прекъснати и са обменени съобщения относно необходимостта от спиране на агресията срещу Бейрут, но не е постигнат осезаем напредък в процеса на преговори", цитира информационната агенция Тасним думите на Арагчи пред ливанската телевизия Ал Маядин.

"Всяко нападение срещу Бейрут ще има тежки последици и ще доведе до пълномащабно възобновяване на войната, каза той. Нашите въоръжени сили са готови да ударят Израел, ако той атакува Бейрут."

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