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Исторически неуспех: Германия изгуби мястото си в Съвета за сигурност на ООН (ВИДЕО)

04 юни 2026, 6:25 часа 1196 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Исторически неуспех: Германия изгуби мястото си в Съвета за сигурност на ООН (ВИДЕО)

Германия не успя да спечели място в Съвета за сигурност на ООН за първи път в съвременната си история, получавайки само 104 гласа. Вместо това бяха избрани Португалия и Австрия. Германският канцлер Фридрих Мерц беше категоричен, че страната ще остане надежден поддръжник на международната система.

Мерц поздрави Австрия и Португалия, които се състезаваха пряко с Германия за две от петте свободни места в 15-членния Съвет за сигурност на ООН, като заяви, че Германия поддържа "тесни европейски партньорски отношения и с двете държави, както и споделя обща отговорност в рамките на ООН". 

Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната е загубила място в ООН, заради своята "непоколебима подкрепа за Украйна".

"Не е тайна, че Русия не иска такъв глас на масата за преговорите и води кампания срещу нас. Възможно е също така да ни е коствало гласове фактът, че Германия винаги трябва да поема специална отговорност за Израел по отношение на конфликта в Близкия изток", добави той.

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Вадефул беше категоричен, че Германия ще продължи да изпълнява "историческата си отговорност – дори когато критикуваме конкретни политики на настоящото представителство".

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ООН Германия Съвет за сигурност на ООН
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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