Исторически неуспех: Германия изгуби мястото си в Съвета за сигурност на ООН (ВИДЕО)

Германия не успя да спечели място в Съвета за сигурност на ООН за първи път в съвременната си история, получавайки само 104 гласа. Вместо това бяха избрани Португалия и Австрия. Германският канцлер Фридрих Мерц беше категоричен, че страната ще остане надежден поддръжник на международната система.
WATCH: Germany failed to win a UN Security Council seat for the first time in its modern history, receiving only 104 votes.— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
Portugal and Austria were elected instead.pic.twitter.com/4OfecN7RZq
Мерц поздрави Австрия и Португалия, които се състезаваха пряко с Германия за две от петте свободни места в 15-членния Съвет за сигурност на ООН, като заяви, че Германия поддържа "тесни европейски партньорски отношения и с двете държави, както и споделя обща отговорност в рамките на ООН".
Германският външен министър Йохан Вадефул заяви, че страната е загубила място в ООН, заради своята "непоколебима подкрепа за Украйна".
"Не е тайна, че Русия не иска такъв глас на масата за преговорите и води кампания срещу нас. Възможно е също така да ни е коствало гласове фактът, че Германия винаги трябва да поема специална отговорност за Израел по отношение на конфликта в Близкия изток", добави той.
Вадефул беше категоричен, че Германия ще продължи да изпълнява "историческата си отговорност – дори когато критикуваме конкретни политики на настоящото представителство".
Germany’s Foreign Minister Johann Wadephul on why Germany lost UN seat:— Clash Report (@clashreport) June 3, 2026
There's our rock-solid support for Ukraine. It is no secret that Russia does not want such a voice at the table — and campaigned against us.
It also may have cost us votes that Germany must always assume a… pic.twitter.com/80oFDEbA77