Четвъртокласниците отново на изпит – този път по математика

Над 53 500 четвъртокласници днес се явяват на национално външно оценяване по математика, след като вчера те положиха изпит по български език и литература. Тестът започва в 10 часа и ще се проведе в над 1700 училища в страната.

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Националното външно оценяване по математика в 4. клас ще продължи 60 минути. То ще включва 25 задачи. Чрез тях ще се проверят базовите математически знания и умения на учениците, усвоени в начален етап, както и способността им да разсъждават.

Максималният брой точки за всеки от двата изпита е 100.

Индивидуалните резултати на учениците ще бъдат обявени до 15 юни.