Кабинетът "Радев":

Камарaта на представителите с резолюция да ограничи правомощията на Тръмп за Иран

04 юни 2026, 6:08 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Камарaта на представителите с резолюция да ограничи правомощията на Тръмп за Иран

Камарата на представителите подкрепи резолюция на демократите, целяща да спре войната в Иран, докато военните действия не бъдат разрешени от Конгреса на САЩ, съобщава "Ройтерс". Това отразява нарастващата загриженост в Конгреса, дори сред републиканците на президента на САЩ Доналд Тръмп, относно войната. Още: Тръмп: Преговорите с Иран вървят много добре, може да има споразумение през уикенда (ВИДЕО)

Пореден крах на Тръмп в Конгреса

Снимка: Getty images

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Само четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в подкрепа на резолюцията за военните правомощия. Това беше поредният неуспех за Тръмп в Конгреса, въпреки слабото мнозинство на партията му и в двете камари.

Гласуването е до голяма степен символично. Всяка резолюция ще трябва да бъде приета и от Сената, за да влезе в сила, и да събере мнозинство от две трети в двете камари, за да преодолее почти сигурното вето на Тръмп.

Това обаче се случва, след като три предишни резолюции за военните правомощия бяха отхвърлени в Камарата с все по-малка разлика. И Сенатът внесе отделна, но подобна резолюция миналия месец при процедурно гласуване, след като седем предишни опита бяха неуспешни.

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Доналд Тръмп Иран САЩ война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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