В тази част на света прекратяването на огъня е когато стреляш по-умерено

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - той визираше, разбира се, темата с Иран и Ливан, след като най-после по отношение на Ливан и мир там беше направена по-решителна стъпка. Тя обаче включва ангажимент за разоръжаване на шиитската терористична групировка "Ливан" - и как точно това ще се получи на практика, макар САЩ обещават да помогнат на ливанската армия, предстои да видим. Не е тайна, че ливанската армия в момента няма силата да се справи с "Хизбула" - ОЩЕ: Най-после потвърдено споразумение за мир с Израел: САЩ ще помагат на Ливан да се справи с "Хизбула"

Trump on Iran:



In that part of the world, a ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. pic.twitter.com/0mLQXf9mW8 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026