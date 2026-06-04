Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

В тази част на света прекратяването на огъня е когато стреляш по-умерено

04 юни 2026, 6:20 часа 698 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
В тази част на света прекратяването на огъня е когато стреляш по-умерено

Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп - той визираше, разбира се, темата с Иран и Ливан, след като най-после по отношение на Ливан и мир там беше направена по-решителна стъпка. Тя обаче включва ангажимент за разоръжаване на шиитската терористична групировка "Ливан" - и как точно това ще се получи на практика, макар САЩ обещават да помогнат на ливанската армия, предстои да видим. Не е тайна, че ливанската армия в момента няма силата да се справи с "Хизбула" - ОЩЕ: Най-после потвърдено споразумение за мир с Израел: САЩ ще помагат на Ливан да се справи с "Хизбула"

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Доналд Тръмп примирие цитати война Израел война Иран
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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