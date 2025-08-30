Заплатите не се обозначават двойно - в лева и в евро

В Закона за въвеждането на еврото е записано (ЗВЕРБ), че заплатите не попадат в изискването за двойно обозначаване. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗВЕРБ, задължението за двойно обозначаване се прилага по отношение на цените на всички стоки и услуги, които се предлагат на потребители (физически лица). Член 21 от същия закон регламентира двойното обозначаване при предоставяне на финансови услуги на клиенти. Заплатите и други възнаграждения за положен труд не попадат в изискването на двойното обозначаване

и няма необходимост да се представят във фишовете в евро и в левове., и затова няма необходимост във фишовете за получените възнаграждения да се представят и в левове, и в евро.

Синдикални експерти отговориха по БНР на въпроси, свързани с приемането на новата валута у нас от 1 януари догодина.

Без нови трудови договори

Въвеждането на единната европейска валута не налага работещите да подписват нови трудови договори.

Заплатите автоматично ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на новата валута. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент,

като ако третият знак след десетичната запетая е по-голям от нула, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с една единица.

Снимка iStock

От КНСБ дават пример при преизчисляването възнаграждение от 2000 лева ще стане 1022 евро и 59 евроцента.

Следете за правата си

От синдиката призоваха работещите да следят за правата си и за евентуалното им нарушаване при превалутирането на заплатите.

Въвеждането на еврото не дава право на страна по договор едностранно да измени или прекрати такъв договор, освен ако между страните изрично е уговорено друго.

От КНСБ за пореден път изразиха принципната си позиция за това колко е важно работещите да имат писмени трудови договори.

Консултантът по правни въпроси на синдиката Чавдар Христов призова хората да пазят своя екземпляр от сключения договор. Той обясни кои са задължителните елементи в него:

"Кой е работникът? Кой е работодателят? Те трябва да се персонализират с различни данни, посочени в закона.

Трябва да се определи каква е длъжността, която заемаш. За какъв срок се сключва договора или се сключва като безсрочен. Какво е трудовото възнаграждение основното.

Какви допълнителни възнаграждения трябва да има, които следват от естеството на работата и длъжността. Колко е продължителен отпускът. Какво е работното време - 8 часа или по-малко".