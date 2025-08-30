Съдът остави в ареста побойника от Центъра за градска мобилност

Софийският районен съд остави в ареста Иван Алексенко – служител на Центъра за градска мобилност, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване. Според съда няма опасност Алексенко да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав".

Обвиненията

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на двама души, за което наказанието е до две години лишаване от свобода. Отделно има две стари преписки срещу Алексенко за подобни случаи, стана известно в съдебната зала.

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.

За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип.

В него се вижда, че докато нарушителите се опитват да премахнат скобата от автомобила си, пристига кола със служители на ЦГМ и спира до тях. Секунди по-късно служителите слизат от колата, а словесният им спор бързо прераства в ръкопашен бой.

Служителите на Центъра за градска мобилност съжаляват за случилото се, а задържаният работник не е оказал съпротива при ареста, заяви наскоро в ефира на Нова телевизия комисар Стефан Тотев, заместник-началник на 5-то РПУ.