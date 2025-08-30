Войната в Украйна:

Съдът остави в ареста побойника от Центъра за градска мобилност

30 август 2025, 18:35 часа 222 прочитания 0 коментара
Съдът остави в ареста побойника от Центъра за градска мобилност

Софийският районен съд остави в ареста Иван Алексенко – служител на Центъра за градска мобилност, който удари и нападна граждани, опитали се да махнат наказателна скоба за паркиране. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване. Според съда няма опасност Алексенко да се укрие, но има опасност да извърши друго престъпление. Инцидентът стана на 27 август в района на кръстовището на бул. "Дондуков" и ул. "Дунав".

Обвиненията

Към момента на обвиняемия са повдигнати обвинения за нанасяне на лека телесна повреда на двама души, за което наказанието е до две години лишаване от свобода. Отделно има две стари преписки срещу Алексенко за подобни случаи, стана известно в съдебната зала.

Още: След боя заради поставена скоба: Служителите на ЦГМ съжаляват за случилото се

Предстои прокуратурата да анализира дали да бъде променено обвинението.

За случая стана ясно от разпространен в социалните мрежи видеоклип.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

В него се вижда, че  докато нарушителите се опитват да премахнат скобата от автомобила си, пристига кола със служители на ЦГМ и спира до тях. Секунди по-късно служителите слизат от колата, а словесният им спор бързо прераства в ръкопашен бой.

Още: Бой в центъра на София заради поставена скоба (ВИДЕО)

Служителите на Центъра за градска мобилност съжаляват за случилото се, а задържаният работник не е оказал съпротива при ареста, заяви наскоро в ефира на Нова телевизия комисар Стефан Тотев, заместник-началник на 5-то РПУ.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Център за градска мобилност арест бой Софийски районен съд задържане под стража
Още от Крими
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес