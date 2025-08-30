Войната в Украйна:

Официално: Дългоочакваният трансфер на Левски е факт!

30 август 2025, 19:40 часа 381 прочитания 0 коментара
Официално: Дългоочакваният трансфер на Левски е факт!

Българският футболен клуб Левски подписа договор до лятото на 2028 с алжирския халф Акрам Бурас, съобщават от клуба, без да уточняват детайли по сделката. Той е привлечен с трансфер от Алжер, а спекулираната сума варира от 250 хиляди евро до 800 хиляди евро.

Бурас е роден на 23 февруари 2002 в Аин Азел (Алжир). Юноша е на местния ЕС Сетиф, с който подписва и първия си професионален договор. В началото на 2021 той преминава в друг алжирски клуб – Белоуиздад, за който записва 93 мача и вкарва 6 гола, като печели три пъти шампионската титла и Купа на Алжир. През лятото на 2024 Бурас преминава в друг местен клуб – Алжер, записвайки 38 мача и 4 гола за тима. С този отбор той печели отново титла и Суперкупа.

Полузащитникът има 2 мача за националния отбор на Алжир до 23 години и 2 срещи за селекцията на страната до 20 години.

"ПФК Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Акрам Бурас и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", съобщават от клуба.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски Летен трансферен прозорец Акрам Бурас
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес