Стар познайник на Левски оглави класирането в Бундеслигата! Откритието на Мъри почна да блести

Айнтрахт Франкфурт временно оглави класирането в Бундеслигата. "Орлите" постигнаха категоричен успех с 3:1 при визитата си на Хофенхайм в двубой от втория кръг на първенството. Това е втора разгромна победа за тима на Дино Топмьолер, който през 2023 година надви Левски в плейоф за влизане в Лига на конференцитие, след гръмкото 4:1 над Вердер Бремен. На "ПреЗеро Арена" Ритсу Доан блесна с две попадения, а турският талант Джан Узун добави едно. В добавеното време Гриша Прьомел оформи крайния резултат.

Междувременно РБ Лайпциг се съвзе от поражението с 0:6 от Байер Мюнхен в първия кръг. "Червените бикове" подчиниха Хайденхайм с 2:0 у дома. Кристоф Баумгартнер откри резултата в началото на втората част. В 78-ата минута откритието на Станимир Стоилов и бивш играч на Гьозтепе Ромуло сложи точка на спора. Бразилецът, който бе закупен за около 20 милиона, стартира като титуляр и напусна терена в 75-ата минута.

Байер Леверкузен записа втори пореден мач без три точки. Патрик Шик и Малик Тилман осигурих наглед комфортен аванс до 35-ата минута, но в края на първото полувреме Романо Шмид намали изоставането на Вердер Бремен. В 63-тата минута Никлас Щарк остави "бременските музиканти" с десет души на терена, а Шик покачи аванса на "аспирините" от бяла точка. Въпреки числения си пасив Вердер се добра до хикса с попадение на Иска Шмид и Кулибали, който се разписа в 94-тата минута.