Делегация на МВФ пристига в Румъния

Делегация на Международния валутен фонд (МВФ) ще пристигне на посещение в Букурещ в периода 3-12 септември 2025 г., съобщава новинарският сайт Хотнюз, цитиран от БТА. Посещението има за цел да направи редовен годишен анализ на румънската икономика, уточниха за сайта представители на фонда. Подобни консултации се осъществяват периодично с всички страни членки, добавиха те.

Екипът на МВФ ще обсъди икономическите политики и развития с представители на румънските власти. Те ще имат срещи с официални представители от Министерството на финансите, Националната банка на Румъния и други правителствени агенции, както и с представители на частния сектор и на неправителствените организации.

В края на посещението се очаква делегацията, ръководена от Джунг Шик Канг, да даде пресконференция.

Фондът намали прогнозата си за икономическия растеж на Румъния на 1,6 процента през тази година (спрямо прогнозираните по-рано 3,3 процента), а за 2026 г. очаква ускоряване на растежа до 2,8 процента.

В момента Румъния няма действащо споразумение за финансиране с МВФ, но международната финансова институция оценява ежегодно развитието на румънската икономика.

