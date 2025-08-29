Руски пари за Украйна: ЕС е готов на риск с поглед към конфискация

Европейската комисия работи по механизъм, който ще позволи близо 200 милиарда евро замразени руски активи да бъдат прехвърлени в специален фонд и насочени към възстановяването на Украйна след войната. Politico пише, че Брюксел тества готовността на националните правителства да прехвърлят активите в инвестиции с по-висок риск, защото така може да се генерират по-големи печалби за Киев. Същевременно целта е държавите членки да увеличат натиска върху Русия, която продължава да отказва да прекрати агресията си.

Поддръжниците на схемата я разглеждат като стъпка към потенциална конфискация на руски активи и прехвърлянето им в Украйна като наказание за отказа на Москва да плати репарации след войната.

Планът обаче не предвижда незабавна конфискация, на която повечето страни от ЕС се противопоставят по финансови и правни причини.

"Допълнителни възможности"

В събота, 30 август, въпросът ще бъде обсъден за първи път от външните министри на 27-те държави членки на ЕС - това ще стане на неформална среща в датската столица Копенхаген. Дания е ротационен председател на Съвета на ЕС до края на 2025 година.

В подготвителна бележка, прегледана и цитирана от Politico, се споменават "допълнителни възможности за използване на приходите от руските обездвижени суверенни активи".

"Чуваме, че е по-трудно да се съберат средства (от националните финанси или бюджета на ЕС - бел. ред.). Но ние разполагаме с тези активи и логичният въпрос е как можем и защо не използваме тези активи", попита Керли Вески, която е заместник-министър по правните въпроси в естонското министерство на външните работи.

Снимка: iStock

Кой в ЕС е "за" и кой е "против" новия план и конфискация на активи?

В рамките на Европейската комисия идеята се подкрепя от комисаря по икономиката Валдис Домбровскис и от ръководителя на външната политика Кая Калас.

Балтийските държави и някои други членки на ЕС отдавна изискват пълна конфискация на всички руски средства, но повечето държави – по-специално Германия, Италия и Белгия – остават против.

Белгия е особено уязвима от правни и финансови рискове, защото там се намира Euroclear - финансовата институция, която държи по-голямата част от замразените руски активи: Белгия: Замразените руски активи са като гъска със златни яйца, да я пазим като разменна монета в преговорите.

Миналия месец стана ясно, че белгийския депозитар на ценни книжа е против новия план на ЕК да се наберат допълнителни средства за Украйна чрез преместване на замразените руски активи в по-рискови инвестиции. Това се равнява на „експроприация“ - т.е. конфискация - предупреди главният изпълнителен директор на институцията Валерия Урбен пред Financial Times. Според нея плановете за реинвестиране на активи за по-висока доходност рискуват по-нататъшни ответни мерки от страна на Москва и заплашват да подкопаят ключовата позиция на Euroclear в световната финансова система: "Кой ще поеме рисковете"? Депозитарът, държащ огромната част от замразените руски активи, не харесва новия план на ЕС.

Временно решение на ЕС преди евентуална конфискация

Като временно решение преди евентуална конфискация Брюксел обмисля създаването на специален фонд по модела на Европейския механизъм за стабилност. Такъв фонд за Украйна би могъл да бъде отворен и за страните от Г-7, включително Обединеното кралство и Канада, които подкрепят конфискацията. Този механизъм би позволил замразените активи да бъдат инвестирани в по-рискови инструменти с по-висока доходност, като по този начин се генерират допълнителни ресурси за Украйна.

Снимка: iStock/Guliver

Валерия Урбен от Euroclear и други скептици обаче се притесняват, че данъкоплатците в ЕС ще трябва да поемат тежестта на евентуалните загуби в резултат на по-рисковите операции.

Белгийското правителство наскоро подкрепи плана на Комисията, казват представител на ЕС и високопоставен дипломат, който не е от Белгия.

Страни, които са по-далеч от Русия - например Испания - също подкрепят идеята.

На този фон Унгария, ръководена от Виктор Орбан, предприе поредна стъпка в подкрепа на руския диктатор Владимир Путин - Будапеща е завела дело срещу Европейския съюз заради решението му да използва замразените руски активи в помощ на Украйна. Делото е пред Европейския съд и касае Европейския механизъм за мир: Унгария съди ЕС, защото дава руски пари на Украйна.

Откакто Путин започна войната, в Г-7 бяха замразени около 300 милиарда долара руски активи. В момента Украйна получава средства от замразените активи по механизма за ускоряване на извънредните приходи (ERA) на Г-7, който осигурява неочаквани печалби чрез лихви и инвестиции. За Киев беше договорен пакет от заеми на стойност 50 милиарда долара, обезпечен именно с приходите, извлечени от замразените активи.

При настоящата рамка над 200 милиарда евро (232 милиарда долара) от активите на Руската централна банка, държани от Euroclear, са инвестирани в Белгийската централна банка, което генерира ниски, но стабилни доходи.

