Биеш Сити, падаш от Борнемут: Добре дошли във Висшата лига! (РЕЗУЛТАТИ)

Тотнъм изпита горчивия вкус от магията на Висшата лига! "Шпорите", които в миналия кръг надвиха Манчестър Сити, отстъпиха с 0:1 у дома срещу Борнемут в двубой от третия кръг на английското първенство. Единственото попадение в срещата реализира Еванилсон в петата минута, с помощта и на рикошет. Отборът на Томас Франк остава с шест пункта и пропусна шанса да оглави класирането. "Черешките" са със същия точков актив на седмата позиция.

Борнемут победи Тотнъм

Преди началото на мача новото попълнение на столичани Чави Симонс беше представен пред феновете, но това не спря гостите да стартират много силно. Освен попадение на Еванилсон в петата минута, дошло след рикошет в крака на Ромеро, те изтърваха още две възможности в първия четвърт час. В средата на първото полувреме и началото на втората част Викарио трябваше да се намесва. В 49-ата минута Брукс уцели греда за Борнемут, а до края "черешките" бяха стабилни в отбрана.

Челси не сгреши срещу Фулъм

По-рано през деня Енцо Фернандес записа гол и асистенция при победа на Челси с 2:0 срещу Фулъм "Сините" временно оглавиха класирането с актив от седем точки - една повече от Арсенал, Тотнъм и Ливърпул. На "Стамфорд Бридж". Жоао Педро даде преднина на домакините с глава, засичайки пас на Фернандес в края на първото полувреме, като това бе пето попадение за бразилеца в последните пет мача. Аржентинският халф сам оформи крайния резултат в началото на втората част от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Раян Сесеньон.

Резултати от Висшата лига:

Челси - Фулъм - 2:0

Съндърланд - Брентфорд 2:1

Манчестър Юнайтед - Бърнли 3:2

Тотнъм - Борнемут 0:1

Уулвърхемптън - Евертън 2:3

