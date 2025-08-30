Мъка, мъка мъка... Дузпа в 96-ата минута спаси Юнайтед от пореден резил след куп пропуски

Манчестър Юнайтед постигна изключително драматичен и измъчен успех с 3:2 над Бърнли в двубой от третия кръг на Висшата лига. На "Олд Трафорд" Бруно Фернандеш отбеляза победното попадение от дузпа в шестата минута на добавеното време. Преди това автогол в 27-ата минута изведе "червените дяволи" напред в резултата. През втората част Фостър изравни, но Браян Мбемо моментално върна аванса на домакините. В 66-ата минута Антъни пак възстанови паритета. Капитанът Фернандеш обаче спаси Юнайтед.

Юнайтед победи драматично Бърнли

Домакините стартираха пределно мотивирани. Удар на Куня бе блокиран, а Дубравка блесна с намеса при шут на Мбемо. В 17-ата минута изглеждаше, че натискът на Юнайтед е дал резултат. Главният съдия посочи бялата точка за нарушение срещу Маунт. ВАР обаче го привика и дузпата бе отменена. Десет по-късно английският гранд все пак поведе.

Ahead at the break ⏸️ — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2025

Автогол изведе "червените дяволи" напред

Каземиро засече с глава центриране, топката се отби в гредата, след това в Калън и се оплете в мрежата. Радостта бе помрачена след малко, когато Куня се контузи и напусна принудително, заменен от Зиркзее. До почивката Маунт уцели греда, а Амад Диало стреля високо извън целта при пас на празна врата.

Дъжд от голове

Гостите играеха по-добре през втората част, което бе материализирано в 55-ата минута от засеклия центриране на Ларсен - Фостър. В ответното нападение обаче Дало асистира на Мбемо за 2:1. Не след дълго попадение на Фостър бе отменено заради милиметрова засада. В 67-ата минута хиксът отново бе факт. Антъни се озова на точното място, за да направи добавка за 2:2.

Фернандеш е големият герой!

Последва териториално предимство за състезателите на Юнайтед, на които съдбата се усмихна в добавеното време. ВАР привика главния съдия, който отсъди дузпа за фал срещу Диало. Капитанът Фернандеш се нагърби с изпълнението и прати в екстаз феновете на "Олд Трафорд"!

Our skipper earns us three points at the death! ❤️‍🔥 — Manchester United (@ManUtd) August 30, 2025