Войната в Украйна:

Мъка, мъка мъка... Дузпа в 96-ата минута спаси Юнайтед от пореден резил след куп пропуски

30 август 2025, 19:06 часа 742 прочитания 0 коментара
Мъка, мъка мъка... Дузпа в 96-ата минута спаси Юнайтед от пореден резил след куп пропуски

Манчестър Юнайтед постигна изключително драматичен и измъчен успех с 3:2 над Бърнли в двубой от третия кръг на Висшата лига. На "Олд Трафорд" Бруно Фернандеш отбеляза победното попадение от дузпа в шестата минута на добавеното време. Преди това автогол в 27-ата минута изведе "червените дяволи" напред в резултата. През втората част Фостър изравни, но Браян Мбемо моментално върна аванса на домакините. В 66-ата минута Антъни пак възстанови паритета. Капитанът Фернандеш обаче спаси Юнайтед.

Юнайтед победи драматично Бърнли

Домакините стартираха пределно мотивирани. Удар на Куня бе блокиран, а Дубравка блесна с намеса при шут на Мбемо. В 17-ата минута изглеждаше, че натискът на Юнайтед е дал резултат. Главният съдия посочи бялата точка за нарушение срещу Маунт. ВАР обаче го привика и дузпата бе отменена. Десет по-късно английският гранд все пак поведе. 

ПРЕДИ ДНИ: Повече от резил! 4-тодивизионен тим тресна Юнайтед след 26 дузпи! "Червените дяволи" са аут от "Карабао къп"

Автогол изведе "червените дяволи" напред

Каземиро засече с глава центриране, топката се отби в гредата, след това в Калън и се оплете в мрежата. Радостта бе помрачена след малко, когато Куня се контузи и напусна принудително, заменен от Зиркзее. До почивката Маунт уцели греда, а Амад Диало стреля високо извън целта при пас на празна врата.

Дъжд от голове

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Гостите играеха по-добре през втората част, което бе материализирано в 55-ата минута от засеклия центриране на Ларсен - Фостър. В ответното нападение обаче Дало асистира на Мбемо за 2:1. Не след дълго попадение на Фостър бе отменено заради милиметрова засада. В 67-ата минута хиксът отново бе факт. Антъни се озова на точното място, за да направи добавка за 2:2.

Фернандеш е големият герой!

Последва териториално предимство за състезателите на Юнайтед, на които съдбата се усмихна в добавеното време. ВАР привика главния съдия, който отсъди дузпа за фал срещу Диало. Капитанът Фернандеш се нагърби с изпълнението и прати в екстаз феновете на "Олд Трафорд"!

ОЩЕ: Потвърдено: Ще има трансфер по оста Манчестър Юнайтед - Челси

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Манчестър Юнайтед Висша лига Бърнли
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес