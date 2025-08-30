Вили Вуцов разкри любопитен разговор със сина си след разгрома на АЗ Алкмаар над Левски, Светльо бил много щастлив (ВИДЕО)

Култовият български треньор Велислав Вуцов разкри интересен разговор със сина си - Светослав, във втория епизод на своето собствено предаване. Двамата се чули по телефона след загубата на Левски от АЗ Алкмаар в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Въпреки поражението стражът на "сините" бил изключително щастлив заради подкрепата на публиката, с която по думи на Вили Вуцов футболистите пели заедно 20 минути след срещата.

Вили Вуцов: Светльо е голям левскар

"Снощи говорих със Светослав може би един час през вечерта. Той ми каза, че 20-25 минути са седели и са пели заедно с публиката. Светльо ми каза, че по-голям кеф не е изпитвал, независимо от загубата и че му е било мъчно. След мача с Ботев Враца беше готов да ме напсува и мен. Вчера го видях спокоен, защото каза, че никой фен не ги е обидил. Били са обединени. Аз и сега настръхвам, като ви го разказвам. Левски е религия", заяви Вили Вуцов, който помоли за извинение в култовия си стил:

"Като говоря за Левски не се изпотявам, а изкуфявам. Това обаче не е лошо според мен, защото съм от "синьото" море. Щастлив съм, че цялата ми фамилия е минала през Левски. Когато Светльо говореше глупости за ЦСКА, най-много бой яде от майка ми. Тя е по-болна левскарка от всички ни. Вчера обаче, след като чух Светльо, мисля, че той е най-големият левскар от всички ни", смята експресивният български специалист.

ОЩЕ: Вили Вуцов: Председател на комисия на БФС е съратник на Ленин! Няма промяна, а подмяна