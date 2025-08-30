Войната в Украйна:

Вили Вуцов разкри любопитен разговор със сина си след разгрома на АЗ Алкмаар над Левски, Светльо бил много щастлив (ВИДЕО)

30 август 2025, 17:43 часа 549 прочитания 0 коментара

Култовият български треньор Велислав Вуцов разкри интересен разговор със сина си - Светослав, във втория епизод на своето собствено предаване. Двамата се чули по телефона след загубата на Левски от АЗ Алкмаар в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лига на конференциите. Въпреки поражението стражът на "сините" бил изключително щастлив заради подкрепата на публиката, с която по думи на Вили Вуцов футболистите пели заедно 20 минути след срещата.

Вили Вуцов: Светльо е голям левскар

"Снощи говорих със Светослав може би един час през вечерта. Той ми каза, че 20-25 минути са седели и са пели заедно с публиката. Светльо ми каза, че по-голям кеф не е изпитвал, независимо от загубата и че му е било мъчно. След мача с Ботев Враца беше готов да ме напсува и мен. Вчера го видях спокоен, защото каза, че никой фен не ги е обидил. Били са обединени. Аз и сега настръхвам, като ви го разказвам. Левски е религия", заяви Вили Вуцов, който помоли за извинение в култовия си стил:

Окачените бутонки

"Като говоря за Левски не се изпотявам, а изкуфявам. Това обаче не е лошо според мен, защото съм от "синьото" море. Щастлив съм, че цялата ми фамилия е минала през Левски. Когато Светльо говореше глупости за ЦСКА, най-много бой яде от майка ми. Тя е по-болна левскарка от всички ни. Вчера обаче, след като чух Светльо, мисля, че той е най-големият левскар от всички ни", смята експресивният български специалист.

Джем Юмеров
