29 август 2025, 14:21 часа 315 прочитания 0 коментара
Европейските борси стартираха с понижения

Европейските фондови пазари се понижиха в началото на днешната търговия, след като вниманието на инвеститорите се насочи към данните за инфлацията в някои от водещите икономики в региона, съобщи БТА.

Общият европейски индекс Stoxx 600 се понижи с 0,2 на сто, като повечето подсектори отчетоха спад. Сред основните регионални борси най-силни загуби регистрираха френският САС 40 и испанският IBEX, които се понижиха съответно с 0,5 на сто и 0,6 на сто, след като публикуваните по-рано данни показаха инфлация под прогнозите във Франция и Испания през август.

Във Франкфурт на Майн германският DAX се понижи с 0,26 на сто, а лондонският FTSE спадна с 0,23 на сто.

Акциите на компаниите от отбранителния сектор поскъпнаха в началото на сесията и оглавиха ръста в Stoxx 600. Германските "Rheinmetall, Hensoldt и Renk добавиха над 3 на сто към пазарната си стойност, след като германският канцлер Фридрих Мерц заяви пред репортери, че се съмнява среща между руския президент Владимир Путин и украинския държавен глава Володимир Зеленски да се състои.

