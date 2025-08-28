Европейските борси стартираха възходящо след отчета на Nvidia

Основните индекси на водещите фондови борси в Европа поеха нагоре малко след откриването на днешните търговски сесии на Стария континент. Инвеститорите оценяват корпоративния отчет на технологичния технологичен гигант Nvidia за второто тримесечие, информира БТА.

Компанията, която произвежда продукти за технологични корпорации като Google, Amazon, Microsoft и Meta, обяви, че приходите й за второто финансово тримесечие са над очакванията, достигайки 46,7 милиарда долара на годишна база.

В Европа френският гигант в производството на алкохолни напитки Pernod Ricard отчете 3 на сто спад на годишните продажби заради слабите потребителски настроения в Китай и несигурността около митата в САЩ, които се отразиха на запасите на дистрибуторите.

Междувременно книжата на британската енергийна група Drax поевтиняха с 11 на сто, след като компанията обяви, че е разследвана от британските регулатори. Разследването е свързано с изявления, направени относно снабдяването ѝ с биомаса между януари 2022 г. и март 2024 г., и заради съответствието на годишните ѝ отчети за 2021, 2022 и 2023 г.

Във Франкфурт DAX прибави 95,9 пункта или 0,4 на сто и достигна 24 142,11 пункта към 10:30 часа бълг. време.

Парижкият CAC 40 се повиши с 52,36 пункта или 0,68 на сто до 7796,29 пункта.

Лондонският FTSE 100 нарасна със 7,93 пункта или 0,09 на сто до 9263,43 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е нагоре с 1,57 пункта или 0,28 на сто до 556,33 пункта.