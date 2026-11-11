"Започва сезонът на мъглите, и сега няма добра видимост": Областният управител на Ямбол с призив към шофьорите

И в момента в отсечката на магистрала „Тракия“, където стана тежката катастрофа, има мъгла и призовавам шофьорите да се съобразяват с усложнените метеорологични условия. Това каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков. Той добави, че в областта започва сезонът на мъглите. И още веднъж призовава шофьорите, когато имат такива условия, да шофират много внимателно. ОЩЕ: Заради сложността на случая: Националното следствие поема разследването на трагедията на АМ "Тракия"

Попитан ще бъде ли затворена отново магистралата за повторни огледи, той отговори, че това не може да каже, тъй като разследването е възложено на националната следствена служба и те ще преценят дали ще имат втори оглед.

Относно снощи разчистване на магистралата и извозването на всички превозни средства от мястото на инцидента, Чалъков обясни, че тя е била доста добра организирана. „Успяха екипите да разчистят платната в рамките на ранната сутрин - имаше 87 автомобила, които бяха пострадали, така че организацията мина на ниво. Имаше много евакуационни автомобили, които поеха съответно пострадалите пътни превозни средства, така че всичко мина както трябва“, обясни той. ОЩЕ: Можеше ли да бъде предотвратена тежката верижна катастрофа на Тракия: Коментар на АПИ и експерт

Областният управител зави, че с Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) са в постоянна връзка. „Предложенията за обезопасяване на магистрала „Тракия“ със сигурност ще бъдат изпълнени. Ние ще съдействаме с каквото можем и по какъвто начин можем“, каза той.

Относно появилите се снимки, че два часа преди адската катастрофа се е виждало, че има голяма мъгла, той каза, че също е видял тези снимки, но на тези снимки въобще не се вижда мъглата дали е много гъста, дали е в нормално състояние. „Поне това, което аз видях на тол камерите, е, че има видимост поне 70-80 метра, щом се виждат автомобилите на тези снимки. Но в крайна сметка това е време, това е метеорология. Ние не можем да влияем на времето, така че на въпроса дали е можело да се реагира по по-добър начин, дали е можело да се предприемат и други действия, мисля, че действията, които се предприеха, бяха в добра координация, в спешен порядък“, каза той.